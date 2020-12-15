«Пожаловались, мол, я бью дочь»: к Виктории Боне нагрянули с проверкой из органов опеки

Скандально известная блогер и модель Виктория Боня пребывает в ужасе после визита к ней представителей органов опеки. Госслужащие сообщили, что та якобы регулярно колотит дочь. Что, как выяснилось, было неправдой.

Как отмечает KP.RU, речь идет о восьмилетней наследнице модели Анджелине. Известно, что девочка постоянно проживает с Викторией в Монако, где созданы для нее все самые лучшие условия. Но упустив эту маленькую деталь, некий заявитель уверенно сообщил, что мать из Бони — никакая.

«На меня пожаловались: мол, я бью свою дочь, она не ходит в школу и так далее! <…> Меня поражает, откуда в людях может быть столько желчи, яда и зла, чтобы желать плохое ребенку!» — негодовала Виктория, рассказывая историю фолловерам в Instagram.

Instagram @victoriabonya

Звезда шоу-бизнеса отметила, что как только представители органов опеки узнали правду, то признались, что именно из-за медийности «преступницы» решили наведаться аж вшестером. После — раскрыли имя дамы, написавшей донос на звезду.

Терпеть подобные унижения Боня считает чем-то вопиющим, а потому напрямую, через соцсеть, обратилась к хейтерше.

«Если такое повторится, я вытащу вас из-под земли, обнародую ваши места работы, жительства, чтобы все родные, друзья знали, какими гадкими делами вы занимаетесь!» — пригрозила оппонентке Виктория.

Ранее 5-tv.ru рассказал о тяжелой болезни отца дочери Виктории Бони.