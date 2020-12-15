В «Современнике» проходит церемония прощания с Валентином Гафтом — видео
Народный артист РСФСР будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Фото, видео: www.globallookpress / Mikola Gnisyuk; 5-tv.ru
В театре «Современник» проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, ушедшим из жизни 12 декабря.
Гроб с телом актера установлен на основной сцене театра, в котором он служил более полувека. Проститься с великим артистом пришли близкие, коллеги и друзья. Гражданская панихида продлится до полудня, после церемонии Валентина Гафта похоронят рядом с актерами — Александром Лазаревым и Владиславом Галкиным на Троекуровском кладбище.
Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Последние часы он провел в своем доме в поселке Жаворонки Одинцовского района рядом с женой Ольгой Остроумовой. За городом проходило восстановление после перенесенного год назад инсульта. Широкой публике актер известен по ролям в фильмах «Гараж», «Чародеи», «О бедном гусаре замолвите слово», сериалам «Мастер и Маргарита» и «На всю оставшуюся жизнь».
Ранее 5-tv.ru вспоминал, как Валентину Гафту удавалось попадать в самое сердце зрителя и читателя.
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