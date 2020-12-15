«Третьей мировой» не будет. На базе НАТО приняли учения РФ за «ракетную атаку»

Учения российских военных в Охотском море приняли за «ракетную атаку» в Германии. Как сообщает CNN, американская авиабаза НАТО «Рамштайн» была поднята по тревоге после того, как американские спутники отреагировали на пуск ракет с подлодки ВМС РФ.

Однако военные альянса быстро поняли, что это было просто плановое учение, о котором российская сторона предупредила за несколько дней. Поднять самолеты и развернуть системы противоракетной обороны (ПРО) просто не успели. Позже в командовании НАТО сообщили, что произошло автоматическое срабатывание тревоги. Объяснить причину такой ошибки системы военные не смогли.

Один из представителей военного ведомства США сообщил телеканалу, что подобные инциденты всегда вызывают беспокойство, когда речь идет об учениях России. Однако, на этот раз, по его словам, никакой угрозы не было. Страшно представить, что было бы, если бы военные не поняли вовремя, что тревога была ложной — начала Третьей мировой удалось избежать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как британцы высмеяли статью The Daily Mail о подготовке русских «к ядерной войне».