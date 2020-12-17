После новогодних праздников в России введут новые правила оплаты наличными

После новогодних праздников в России вступят в силу новые правила обращения денег, в том числе и наличных, сообщает «Экономика сегодня». Изменения коснутся также снятия денег в банкоматах и некоторых переводов.

Как пояснил ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин, поправки в федеральный закон 2001 года «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» значительно облегчат жизнь легальному бизнесу. К примеру, из перечня операций, подлежащих контролю, будут исключены платежи через небанковские учреждения и анонимным счетам.

При этом контролироваться будут наиболее специфичные операции банков, организаций в сферах страхования и лизинга, ломбардов, кредитных кооперативов и микрофинансовых организаций. Так, будет усилен контроль за операциями по договорам лизинга и любым операциям, сумма которых превышает 600 тысяч рублей. Нововведения также нацелены на устранение лазеек в компаниях, предпочитающих вести двойную бухгалтерию.

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