«Узлы тирана» и «палец убийцы»: как по рукам определить абьюзера

Как выбрать надежного партнера для отношений? Ответ на этот непростой вопрос знает хиромант с большим опытом работы Иван Громов. Эксперт уверяет: не нужно быть астрологом или провидцем, чтобы предугадать поведение понравившегося человека. Достаточно лишь просто взглянуть на его руки: форма и размер пальцев подскажут, кого нужно обходить стороной.

По убеждению Громова, большую опасность вызывают люди, чьи большие пальцы на правых руках по внешнему виду походят на булаву или луковицу.

«Такой человек склонен к проявлению немотивированной агрессии. Хироманты старой школы такой большой палец называли „пальцем убийцы“. Название говорит само за себя: советую от таких людей в принципе держаться подальше», — предупредил читателей 5-tv.ru Иван.

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Хиромант также уверен, что сомнительной репутацией обладают люди с выступающими суставами на пальцах — «узлами тирана». Эксперт пояснил, что это первый признак неуравновешенных личностей, которые сначала затаивают обиду, а затем жестоко расправляются с оппонентом.

Причем совсем необязательно, что партнер накинется на вас с кинжалом или горячим утюгом. Он вполне может морально «задавить» обидчика. Бороться с таким давлением нереально да и не нужно.

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Третий признак, который выдаст тирана — очень развитый указательный палец или «палец Юпитера».

«Одно из значений „пальца Юпитера“ в хиромантии — склонность к авторитарному типу мышления. Если он (Указательный палец — Прим.ред.) выделяется на ладони, толще остальных, выше среднего пальца, то такой мужчина всегда будет ломать других людей под себя. Как говорится, спасайся, кто может», — заключил Иван Громов.

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