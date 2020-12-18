Рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря для всех знаков зодиака

Рунические гороскопы могут предсказать будущее намного точнее, чем гадание по звездам. Однако правильно толковать значение рун умеют немногие — рунический провидец Игорь Вечерский из их числа. Он неоднократно предсказывал события из жизни звезд, а также раскрывал, когда и где произойдут природные катаклизмы.

Специально для 5-tv.ru провидец составил рунический гороскоп на предстоящую неделю.

Овны

Урус перевернутый, альгиз и перевернутые эваз говорит о том, что на этой неделе не стоит строить слишком масштабных планов, хотя она выдастся достаточно спокойной и не принесет каких-то серьезных испытаний. Тем не менее важные дела и проекты будут более эффективны в следующих периодах, а эта неделя подойдет для накопления достаточного резерва сил.

Телец

Вуньо, альгиз и эйваз говорит о том, что эта неделя может стать для вас в некотором роде судьбоносной в качестве хорошего и успешного завершения начатых процессов. В то же время они могут быть сопряжены с некоторыми переменами и испытаниями на прочность вашей нервной системы и вашей выдержки. Поэтому неделя потребует дополнительных эмоциональных сил.

Близнецы

Вуньо, ингуз и перевернутый турисаз говорит о том, что на этой неделе для вас, вполне вероятно, будет возможным преодолеть ранее созданные на своем пути сложности и преграды. А также, что вы сможете реализовать свои начатые дела в достаточно успешной форме и достичь в некоторой степени нового потенциала свершений.

Рак

Перто, гебо и перевернутые эваз советуют вам начать на этой неделе новые, запланированные дела и выстроить деловые отношения с партнерами. Двигаться вперед, потому что для вас складывается хороший потенциал действий, который принесет вам успех.

Лев

Кено, наутиз и лагуз рекомендует на этой неделе получить новую информацию, заняться развитием и изучением необходимых сведений. Возможно не все ресурсы вами смогут быть найдены именно в этот период. Тем не менее, прислушавшись к своей интуиции вы сможете определить пути, которые приведут к хорошему результату в случае их осознания.

Дева

Догаз, гебо и перевернутый отал свидетельствует о том, что у вас накопились некоторые проблемы в области личных отношений, либо в области вопросов семейного быта и близкородственных связей, которые потребуют дополнительного внимания, дабы они не приносили негативные черты в другие сферы вашей жизни, потому как эти сферы готовы вам открыть новые возможности. Следует определиться с необходимыми для этого людьми и найти их.

Весы

Райдо перевернутая, гебо и перевернутый манназ предупреждает о том, что вам сейчас не следует заниматься какими-то новыми проектами, планировать новые дела и нужно сосредоточиться на верных товарищах и партнерах, которые могут быть вам полезны, и с которыми вы можете достигать совместных целей. Потому как есть в вашей жизни люди или человек, влияние которого может сказаться не лучшим образом в этот период и вам потребуются дополнительные силы для того, чтобы это правильно оценить и сделать нужный вывод.

Скорпион

Манназ перевернутый, отал и соуло советуют вам заняться саморазвитием и четко понять, кто именно вам нужен в данный период времени. Потому что у вас существует некоторый дефицит личных отношений, и в то же время вы можете достичь хороших успехов на этом пути. Этот диссонанс, который складывается на данном этапе, потребует вашего участия и активных действий.

Стрелец

Дагаз, беркана перевернутая и эйваз предупреждает о том, что не все изменения, которые могут прийти на этой неделе, будут носить положительные черты. Вполне возможно, что лучше оставить все как было прежде, дабы не столкнуться с нереализованностью своих намерений и с отсутствием развития тех возможностей, которые у вас есть.

Козерог

Гебо, вуньо и перевернутый отал советует не предпринимать решительных действий на этой неделе в отношении своих личных отношений, семейного уклада жизни. Потому как они могут повлиять на эту сферу не самым лучшим образом. Правильное осознание и понимание всех мотивирующих факторов участвующих лиц поможет вам не ошибиться в выборе.

Водолей

Райдо, иса и ансуз советует отправиться или спланировать отдых, отпуск. Также, будет иметь место удачное начало различных новых дел, проектов, которые в то же время могут растянуться на достаточно длительный период времени и потребовать некоторого вашего участия. В сфере общения, в сфере донесения информации, в которой при этом вы сможете достичь результата.

Рыбы

Перевернутый турисаз, эйваз и кено советуют вам заняться решением тех проблем, которые уже существовали в вашей жизни. На этом этапе вы сможете решить их достаточно эффективно, хотя это и может быть связано с наступлением некоторых сложностей в отношениях с людьми, возможными конфликтами. Тем не менее при правильном распределении сил и понимания ситуации, это должно принести хороший результат и поможет вам взять под контроль все сферы своей жизни, двигаться согласно построенным планом не меняя их.

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