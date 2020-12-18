Известная модель и бизнесвумен Виктория Боня считает слухами вести о закрытии скандального проекта «Дом-2». В беседе с изданием «Подъем» она заявила, что уже в начале 2021 года примет участие в одном из эфиров шоу. Правда, в каком качестве — не сообщила.

Звезда мотивировала свои слова тем фактом, что буквально на днях общалась с руководством телестройки. Продюсеры и редактора уверили ее, что все в порядке: изменится только формат передачи.

«Я думаю, что его („Дом-2“ — Прим. ред.) точно не закрывают, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Насчет перезапуска не знаю, но то, что мы обсуждали мой визит, мое появление там, этом точно. Поэтому я думаю, что это, может, частично слухи», — заявила Боня.

Позднее в беседе с 360tv.ru генеральный директор проекта Александр Расторгуев подтвердил, что «Дом-2» не закрывается, но действительно перестает выходить в эфир на телеканале ТНТ с 31 декабря.

www.globallookpress.com / Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Виктория Боня — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2». В проект звезда попала в 2006 году совершенно случайно. На кастинг звезду взяла с собой близкая подруга, которая не пропускала ни одной передачи. Однако именно Вике предложили пройти пробы, а затем — подписать контракт. В съемках бизнесвумен принимала участие порядка 11 месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что о закрытии проекта 18 декабря официально объявила пресс-служба канала ТНТ. Руководство сочло необходимым отойти от формата реалити-шоу и добавить в эфирную сетку программы жанра стендап и сериалы.

Отмечалось, что за 16 лет существования «Дома-2» кардинально поменялся вкус зрителя и существенно выросло количество каналов. Таким образом, именно жуткая конкуренция заставляет избавляться от проектов-долгожителей.