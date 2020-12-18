«Это точно!» — Виктория Боня опровергла закрытие «Дома-2»

|
Виктория Андреева
1 015

Звезда призналась, что уже в феврале 2020 года примет участие в съемках очередного выпуска реалити-шоу.

«Это точно!» — Виктория Боня опровергла закрытие «Дома-2»

Фото: depositphotos / Zerbor

Известная модель и бизнесвумен Виктория Боня считает слухами вести о закрытии скандального проекта «Дом-2». В беседе с изданием «Подъем» она заявила, что уже в начале 2021 года примет участие в одном из эфиров шоу. Правда, в каком качестве — не сообщила.

Звезда мотивировала свои слова тем фактом, что буквально на днях общалась с руководством телестройки. Продюсеры и редактора уверили ее, что все в порядке: изменится только формат передачи.

«Я думаю, что его („Дом-2“ — Прим. ред.) точно не закрывают, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Насчет перезапуска не знаю, но то, что мы обсуждали мой визит, мое появление там, этом точно. Поэтому я думаю, что это, может, частично слухи», — заявила Боня.

Позднее в беседе с 360tv.ru генеральный директор проекта Александр Расторгуев подтвердил, что «Дом-2» не закрывается, но действительно перестает выходить в эфир на телеканале ТНТ с 31 декабря.

www.globallookpress.com / Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Виктория Боня — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2». В проект звезда попала в 2006 году совершенно случайно. На кастинг звезду взяла с собой близкая подруга, которая не пропускала ни одной передачи. Однако именно Вике предложили пройти пробы, а затем — подписать контракт. В съемках бизнесвумен принимала участие порядка 11 месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что о закрытии проекта 18 декабря официально объявила пресс-служба канала ТНТ. Руководство сочло необходимым отойти от формата реалити-шоу и добавить в эфирную сетку программы жанра стендап и сериалы.

Отмечалось, что за 16 лет существования «Дома-2» кардинально поменялся вкус зрителя и существенно выросло количество каналов. Таким образом, именно жуткая конкуренция заставляет избавляться от проектов-долгожителей.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.32
0.34 89.83
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:20
«Забирали у них бабки»: Степан Меньщиков назвал причину закрытия «Дома-2»
20:05
Азербайджан закроет сухопутную границу с Россией из-за коронавируса
19:57
«Не было настоящей любви»: экстрасенс о связи развода Фирсова со смертью Легкоступовой
19:43
«Не приемлю топить коллег»: новая ведущая «Дома-2» в шоке от нападок Бородиной
19:31
Смертник устроил взрыв на стадионе в Сомали — погибли высокопоставленные чиновники
19:20
«Это точно!» — Виктория Боня опровергла закрытие «Дома-2»

Сейчас читают

Рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака
Летчик объяснил, почему «у американцев глаза на лоб полезли» от самолета МС-21

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой