«Это точно!» — Виктория Боня опровергла закрытие «Дома-2»
Звезда призналась, что уже в феврале 2020 года примет участие в съемках очередного выпуска реалити-шоу.
Фото: depositphotos / Zerbor
Известная модель и бизнесвумен Виктория Боня считает слухами вести о закрытии скандального проекта «Дом-2». В беседе с изданием «Подъем» она заявила, что уже в начале 2021 года примет участие в одном из эфиров шоу. Правда, в каком качестве — не сообщила.
Звезда мотивировала свои слова тем фактом, что буквально на днях общалась с руководством телестройки. Продюсеры и редактора уверили ее, что все в порядке: изменится только формат передачи.
«Я думаю, что его („Дом-2“ — Прим. ред.) точно не закрывают, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Насчет перезапуска не знаю, но то, что мы обсуждали мой визит, мое появление там, этом точно. Поэтому я думаю, что это, может, частично слухи», — заявила Боня.
Позднее в беседе с 360tv.ru генеральный директор проекта Александр Расторгуев подтвердил, что «Дом-2» не закрывается, но действительно перестает выходить в эфир на телеканале ТНТ с 31 декабря.
Виктория Боня — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2». В проект звезда попала в 2006 году совершенно случайно. На кастинг звезду взяла с собой близкая подруга, которая не пропускала ни одной передачи. Однако именно Вике предложили пройти пробы, а затем — подписать контракт. В съемках бизнесвумен принимала участие порядка 11 месяцев.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что о закрытии проекта 18 декабря официально объявила пресс-служба канала ТНТ. Руководство сочло необходимым отойти от формата реалити-шоу и добавить в эфирную сетку программы жанра стендап и сериалы.
Отмечалось, что за 16 лет существования «Дома-2» кардинально поменялся вкус зрителя и существенно выросло количество каналов. Таким образом, именно жуткая конкуренция заставляет избавляться от проектов-долгожителей.
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