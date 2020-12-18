«Забирали у них бабки»: Степан Меньщиков назвал причину закрытия «Дома-2»

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 033

Известный шоумен заявил, что руководство ТНТ давно планировало «свернуть» реалити-шоу.

Фото, видео: dom2.ru; 5-tv.ru

В отличие от звезды «Дома-2» Виктории Бони ее бывший партнер, шоумен Степан Меньщиков не был удивлен новостью о закрытии проекта. В беседе с 5-tv.ru артист открыто заявил, что для этого были все предпосылки.

По мнению экс-участника реалити-шоу, проблема кроется совсем не в недостатке ценных кадров или изменении формата вещания. В данном случае имеет место финансовый конфликт. Компания-производитель «Дома-2» якобы не хотела делиться с ТНТ рекламными проектами. То есть, по словам Меньщикова, банально «воровала» у канала выгодные контракты.

Со слов экс-участника телестройки, продакшн предлагал потенциальным рекламодателям два пути сотрудничества: договариваться об услугах напрямую с телеканалом (что стоит космических денег) либо получить то же самое в четыре раза дешевле, но с условием подписания договора с ними. Естественно, выбор был очевиден.

«Это же интереснее! То есть Solaris в обход канала ТНТ забирает у них бабки! Роман Петренко (Директор ТНТ — Прим. ред.) говорит: „Эй ребята, мы же вам даем лучшее эфирное время, деньги, покупая контент, а вы еще занимаетесь продажей рекламы. Так дело не пойдет!“; и потихонечку сдвигает время сетки», — отметил Степан.

Так, если сначала шоу транслировалось с 19.00, то впоследствии — с 21.00, с 23.00, с 00.00 и глубокой ночью. Урезали время выхода в эфир и смежных проектов: «Спаси свою любовь» и «Дом-2. Остров любви».

«Я думаю, что продакшн поступает подобным образом. Ведь это непростое решение (Закрытие „Дома-2“ — Прим. ред.). „Дом-2“ — это каналообразующий проект. Он вывел ТНТ на невероятную орбиту!» — заключил Меньщиков.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Виктория Боня не верит в закрытие проекта и считает, что продюсеры просто изменят его формат.

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