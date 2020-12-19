Жигунов объяснил, почему хочет убрать свое имя из титров к «Гардемаринам»

Сергей Жигунов «порадовал» в юбилей Светлану Дружинину неожиданным заявлением: актер заявил, что не прочь убрать свое имя из титров к фильму «Гардемарины, вперед!». Спустя некоторое время он пояснил причины такого «подарка» режиссеру картины в беседе с ФАН.

Дело в том, что не так давно Дружинина рассказала о своем отношении к персонажу картины, которого сыграл Жигунов. Она заявила, что заслуга в его создании принадлежит только ей и никому другому. Актера это задело.

«Довольно странное заявление для индустрии, где есть четкое разграничение профессиональных обязанностей и распределения результатов труда», — сказал артист.

Также он внес ясность в историю конфликта с Дружининой, который произошел еще 20 лет назад во время съемок знаменитой картины. По его словам, тогда режиссер сняла с роли Владимира Шевелькова и не сообщила об этом ни самому актеру, ни остальным членам съемочной группы. В знак солидарности с товарищем Жигунов отказался от озвучки своего героя во второй части фильма, а потом и вовсе не стал сниматься в дальнейшем продолжении.

«Стало понятно, что Светлана Сергеевна ведет себя крайне неприлично, любой ценой добиваясь поставленных целей», — сказал артист.

Однако сегодня у него не осталось желания продолжать конфликт, более того, он предпочитает не давать комментариев по этому поводу. Актер был удивлен тем, что спустя столько лет эта тема до сих пор волнует Дружинину.

«Слава богу, что она жива, здорова и продолжает работать», — заключил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прокомментировала конфликт с Жигуновым сама Светлана Дружинина.