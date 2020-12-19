Дочь и внучка советского актера Николая Крючкова устроили побоище из-за квартиры

Дочь и внучку покойного народного артиста СССР пришлось разнимать московской полиции. Женщины устроили скандал из-за недвижимости по Власьевском переулке столицы.

Как стало известно 5-tv.ru, в квартире по этому адресу проживает вдова Крючкова, его четвертая жена Лидия Крючкова, вместе с их общей дочерью Эльвирой. Разбирательства устроила уже Екатерина, внучка актера — дочь Эльвиры от покойного хоккеиста Бориса Александрова.

Екатерина явилась в квартиру к матери, и бабке и пыталась против их воли заселиться туда. По ее словам, она имеет законные права на долю от этой недвижимости. Однако Эльвира Николаевна ее пускать отказалась. Конфликт перерос в настоящий скандал, а разнимала их прибывшая по вызову столичная полиция.

Дочь Крючкова призналась, что не ладит с наследницей, они почти не общаются. И совместное проживание могло кончиться печально и для них, и для пожилой Лидии Крючковой. В итоге обе участницы скандала написали в полицию заявления со взаимными обвинениями.

На счету советского и российского актера Николая Крючкова более 120 работ в кино. Слава и признание пришли к артисту после фильма «На границе», где Крючков исполнил роль коменданта погранучастка Ивана Тарасова. За эту работу он был награжден в общей сложности трижды и все время орденами Трудового Красного Знамени.

За роль в фильме «Трактористы» артист получил Сталинскую премию, вскоре же ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.

Советские и российские зрители любят Крючкова за множество киноработ, но особенно хорош артист был в «Свинарке и пастухе», а также в «Небесном тихоходе».

Николай Крючков был женат четыре раза. Первые два брака закончились разводом, а третий — трагедией. Его супругу сбил автомобиль прямо у актера на глазах. Оправиться ему помогла четвертая жена — Лидия. С ней артист прожил до самой смерти в 1994 году.

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