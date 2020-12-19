Потерявший пасынка Борис Галкин не общается с падчерицей, носящей его фамилию

Актер Борис Галкин, у которого в последнем браке три года назад появилась дочь, рассказал о том, что его падчерица Мария не общается с ним.

«Она решила вести самостоятельный образ жизни, и сейчас с Машей мы, к сожалению, не контактируем. Она в этом смысле максималистка, это ее характер. Она такая. Я ее очень люблю, и это чувство у меня никогда не было иным», — заявил актер в интервью Борису Корчевникову.

Мария — дочь сценаристки Елены Демидовой и родная сестра актера Владислава Галкина, который при странных обстоятельствах ушел из жизни в 38 лет. Борис дал им свою фамилию, когда женился на Демидовой. Для него это был третий брак. В 2013 году Борис Сергеевич женился в четвертый раз — на певице Инне Разумихиной, которая младше его на 26 лет. Демидова умерла в 2017, а через пару месяцев у Галкина и Разумихиной появилась дочь Анна.

«Машенька не приняла нашу дочь», — рассказал актер.

ТАСС / Смертин Павел

Она так и не простила отчима. При этом Галкин не держит обиду на Марию и пытается найти оправдание ее поведению, хоть ему и очень тяжело жить с этим.

«Да, непросто, но жизнь есть жизнь. Стараюсь понять Машу. Думаю и вспоминаю о ней часто», — отметил артист.

Ранее 5-tv-ru писал, что первый родной ребенок Бориса Галкина умер через месяц после рождения.