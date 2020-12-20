«Он бы принял это»: экс-любовница Гафта о претензиях сына на наследство актера

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Рита Цветкова
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Внебрачному сыну покойного Валентина Гафта уже 49 лет, и он никогда не был близок с отцом. Но будет ли Вадим претендовать на наследство знаменитого актера?

«Он бы принял это»: экс-любовница Гафта о претензиях сына на наследство актера

Фото: www.globallookpress / Genrietta Peryan

Тема:
Умер Валентин Гафт

Бывшая возлюбленная покойного актера Валентина Гафта художница Елена Никитина 49 лет назад родила от народного артиста РСФСР сына, который сейчас имеет право на наследство, как и вдова усопшего — Ольга Остроумова. Дочь артиста покончила с собой в 2002 году, и теперь Вадим остается единственным отпрыском знаменитости.

Никитина признается, что всю жизнь хранит в сердце теплые чувства к Валентину Иосифовичу и не отказалась бы от внимания к сыну в материальном плане.

«Валентин со мной всю жизнь. Я всю жизнь его любила. Всю эту любовь я перенесла на своего ребенка, который очень похож на отца не только внешне. Это для меня очень ценно и дорого. Если бы отец ему что-то оставил, он бы принял это», — сказала женщина в эфире передачи «Ты не поверишь!».

Короткий роман с Гафта и Никитиной вспыхнул в 1971 году. Тогда же появился на свет плод их любви. Татьяна отметила, что всегда следила за судьбой Валентина Иосифовича и знала, что последний год был для него особенно тяжелым из-за болезни Паркинсона. Однако с Вадимом, который живет в Бразилии, актер никогда не общался, а виделся лишь раз. 

За несколько месяцев до кончины Гафта Остроумова спровоцировала скандал, заявив, что сын начал делить имущество родителя еще при его жизни. Тогда она говорила, что артист помогал Вадиму и его матери, но им все мало. Актриса также отметила, что Никитина сама приняла решение родить ребенка, несмотря на нежелание Гафта, и не должна была сообщать экс-любовнику о существовании уже взрослого Вадима.

На это Никитина возразила — ее сын ни на что не претендовал и не собирается. Более того, он был так возмущен известием о своем якобы корыстном отношении к отцу, что подумывал обратиться в суд с иском о клевете. Мужчина даже написал открытое письмо с изложением своей позиции, но так его и не отправил.

Актер, писатель и поэт Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. Впервые он появился в фильме «Убийство на улице Данте». За плечами артиста множество ролей в кино, в том числе в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные» и «О бедном гусаре замолвите слово…». С 70-х годов и до конца своих дней Гафт служил в театре «Современник». Актер скончался 12 декабря в результате последствий инсульта на 86 году жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему шоумена Станислава Садальского возмутили пышные похороны Валентина Гафта.

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