Давно такого не было: ритуальщики были в шоке после похорон Валентина Гафта

Церемония прощания с выдающимся деятелем искусства Валентином Гафтом была столь помпезной и роскошной, что шокировала даже ритуальных агентов. Как передает «Дни.ру», в последний раз с подобными почестями хоронили лишь секретаря ЦК КПСС, кандидата в члены политбюро и бывшего сенатора Владимира Долгих.

Представители агентства, занимавшегося организацией похорон Гафта, в беседе с изданием признались: тогда, в далеком 1996 году, к Новодевичьему кладбищу венки и букеты везли аж на трех машинах. Те же цветы и корзинки, что планировалось возложить к могиле Валентина Иосифовича на Троекуровском кладбище столицы, пришлось размещать даже вдоль ограды и других захоронений — строй растянулся на целых 20 метров!

Свое участие проявили представители «Мосфильма», «Ленкома», театра Олега Табакова и театра имени Ермоловой; венки прислали также президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу, представители Мосгордумы и Московской филармонии и другие.

Известно, что гения искусства Валентина Гафта захоронили рядом со звездой фильма «12 стульев», актером Сергеем Юрским. Возле также располагались могилы не менее известных и почитаемых россиянами Марины Голуб, Веры Глаголевой, Николая Караченцова, Александра Лазарева и других.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. Впервые он появился в фильме «Убийство на улице Данте». За плечами актера множество ролей в кино, в том числе в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные» и «О бедном гусаре замолвите слово…». С 70-х годов и до конца своих дней Гафт служил в театре «Современник». Актер скончался 12 декабря в результате последствий инсульта. Ему было 85 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему шоумена Станислава Садальского возмутили похороны писателя и поэта Валентина Гафта.