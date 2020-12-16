«Был на прощании с Валей. Позор»: Садальского возмутили похороны Гафта

Актер театра и кино Станислав Садальский посетил церемонию прощания с ведущим актером театра «Современник» Валентином Гафтом. Он заявил, что был шокирован поведением близких знакомых покойного артиста, которые проигнорировали такое важное мероприятие. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

По мнению Садальского, самую трогательную речь произнесла актриса Лия Ахеджакова. Она вспомнила, насколько непросто было работать с Гафтом. Доходило до того, что режиссер послал Ахеджакову на «три веселых буквы».

«Но всему рано или поздно приходит конец. Так и театру „Современник“ позор. На прощании был пустой зал, не пришел новый главный режиссер назначенец мэрии Рыжаков и молодые артисты… Администрация гордо отрапортовала, что зал был заполнен согласно законодательству‼ Москвы — на 25% в связи с пандемией коронавируса», — написал Садальский.

Instagram @stassadal

Подписчики поддержали Садальского в комментариях. Они отметили, что дистанционно присутствовали на церемонии прощания с Гафтом, были там «сердцем и душой».

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. Впервые он появился в фильме «Убийство на улице Данте». За плечами актера множество ролей в кино, в том числе в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные» и «О бедном гусаре замолвите слово…». С 70-х годов и до конца своих дней Гафт служил в театре «Современник». Он умер 12 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, что Садальский рассказал о сбывшемся пророчестве Людмилы Ивановой Гафту.