«Был на прощании с Валей. Позор»: Садальского возмутили похороны Гафта

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Анна Васильева
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Артист рассказал в сети, что был удивлен числом людей, пришедших на церемонию проститься с великим актером.

Фото, видео: РИА Новости / Александр Натрускин; Instagram @stassadal

Тема:
Умер Валентин Гафт

Актер театра и кино Станислав Садальский посетил церемонию прощания с ведущим актером театра «Современник» Валентином Гафтом. Он заявил, что был шокирован поведением близких знакомых покойного артиста, которые проигнорировали такое важное мероприятие. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

По мнению Садальского, самую трогательную речь произнесла актриса Лия Ахеджакова. Она вспомнила, насколько непросто было работать с Гафтом. Доходило до того, что режиссер послал Ахеджакову на «три веселых буквы».

«Но всему рано или поздно приходит конец. Так и театру „Современник“ позор. На прощании был пустой зал, не пришел новый главный режиссер назначенец мэрии Рыжаков и молодые артисты… Администрация гордо отрапортовала, что зал был заполнен согласно законодательству‼ Москвы — на 25% в связи с пандемией коронавируса», — написал Садальский.

Instagram @stassadal

Подписчики поддержали Садальского в комментариях. Они отметили, что дистанционно присутствовали на церемонии прощания с Гафтом, были там «сердцем и душой».

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. Впервые он появился в фильме «Убийство на улице Данте». За плечами актера множество ролей в кино, в том числе в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные» и «О бедном гусаре замолвите слово…». С 70-х годов и до конца своих дней Гафт служил в театре «Современник». Он умер 12 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, что Садальский рассказал о сбывшемся пророчестве Людмилы Ивановой Гафту.

Тема:
Умер Валентин Гафт
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