«Был на прощании с Валей. Позор»: Садальского возмутили похороны Гафта
Артист рассказал в сети, что был удивлен числом людей, пришедших на церемонию проститься с великим актером.
Фото, видео: РИА Новости / Александр Натрускин; Instagram @stassadal
Актер театра и кино Станислав Садальский посетил церемонию прощания с ведущим актером театра «Современник» Валентином Гафтом. Он заявил, что был шокирован поведением близких знакомых покойного артиста, которые проигнорировали такое важное мероприятие. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.
По мнению Садальского, самую трогательную речь произнесла актриса Лия Ахеджакова. Она вспомнила, насколько непросто было работать с Гафтом. Доходило до того, что режиссер послал Ахеджакову на «три веселых буквы».
«Но всему рано или поздно приходит конец. Так и театру „Современник“ позор. На прощании был пустой зал, не пришел новый главный режиссер назначенец мэрии Рыжаков и молодые артисты… Администрация гордо отрапортовала, что зал был заполнен согласно законодательству‼ Москвы — на 25% в связи с пандемией коронавируса», — написал Садальский.
Подписчики поддержали Садальского в комментариях. Они отметили, что дистанционно присутствовали на церемонии прощания с Гафтом, были там «сердцем и душой».
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. Впервые он появился в фильме «Убийство на улице Данте». За плечами актера множество ролей в кино, в том числе в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные» и «О бедном гусаре замолвите слово…». С 70-х годов и до конца своих дней Гафт служил в театре «Современник». Он умер 12 декабря.
Ранее 5-tv.ru писал, что Садальский рассказал о сбывшемся пророчестве Людмилы Ивановой Гафту.
- 15 дек
- «Свято место пусто не бывает»: Фокин и Бортко о возможном закрытии «Современника»
- 15 дек
- «Не всегда приятный человек»: Ахеджакова по году не разговаривала с Гафтом
- 15 дек
- «Живых все меньше в телефонной книжке» — Москва простилась в Валентином Гафтом
- 15 дек
- Лепс пристыдил коллег по цеху, не пришедших проводить Гафта
- 15 дек
- Эксклюзивное видео с похорон Валентина Гафта на Троекуровском кладбище
- 15 дек
- Знакомство дважды и свадьба в больнице: история любви Гафта и Остроумовой
- 15 дек
- «Теплый, профессиональный, родственный»: Рапопорт о самой первой встрече с Гафтом
- 15 дек
- Гроб с телом актера Валентина Гафта под аплодисменты вынесли из «Современника»
- 15 дек
- «Большой мыслитель и поэт»: Розенбаум об ушедшем из жизни Гафте
- 15 дек
- В «Современнике» проходит церемония прощания с Валентином Гафтом — видео
Читайте также
93%
0.52 89.18
0.60
Нашли ошибку?