Прораб и сценарист: кем был создатель «Ну, погоди!» Александр Курляндский?

Создатель мультфильма «Ну, погоди!» Александр Курляндский умер 21 декабря на 83-м году жизни. Как только стало известно о смерти писателя и сценариста, многие его именитые друзья и коллеги поделились воспоминаниями о покойном.

Кем был Александр Курляндский?

Детство в эвакуации

Курляндский появился на свет в 1938 году в Москве. После начала Великой Отечественной войны его вместе с дедушкой и бабушкой эвакуировали в Свердловск — там он и провел следующие несколько лет.

После школы Александр поступил в Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. Окончив его в 1961 году, стал прорабом и работал на стройке. Казалось бы, ничто не намекало о том, кем он станет в будущем.

Первые опусы

Студентом Александр Курляндский начал писать. Поначалу это были лишь наброски и миниатюры для самодеятельности. Однако именно тогда он познакомился в институте с Аркадием Хайтом — позже они вместе будут писать сценарий для «Ну, погоди!»

Работу на стройках сменили журналистика и литература. В 1964 году Курляндский начал публиковаться, его перу принадлежали заметки и статьи в «Литературной газете», «Неделе», «Юности» и многих других изданиях.

В 1967 году вместе с Хайтом Курляндский дебютировал как сценарист. Они придумали сюжет для фильма «Штурмовщина» в киножурнале «Фитиль», выходившем на «Союзмультфильме». Так началась его сценарная деятельность.

Творчество и «Ну, погоди!»

Курляндский написал сценарии более чем к 40 мультипликационным фильмам. Но больше всего он прославился, как создатель альманаха «Ну, погоди!» про противостояние Волка и Зайца. Он написал сценарии к 20-ти выпускам мультсериала.

Кроме «Ну, погоди!» он работал над мультфильмами «Сезон охоты», «Великолепный Гоша», «Яблочный пирог» и «Баба-яга против!». А также именно он придумал попугая Кешу и знаменитое «Возвращение блудного попугая».

Также Курляндский писал сценарии к «Ералашу».

Не оставлял Курляндский и писательскую деятельность — его перу принадлежат книга «Тайны кремлевских подземелий», а также написанная в соавторстве с Эдуардом Успенским фантастическая повесть «Последний чемпион».

Награды и премии

В 1988 году Курляндский с режиссером Вячеславом Котеночкиным и художником Светозаром Русаковым за сценарий в «Ну, погоди!» получил Государственную премию СССР за произведения литературы и искусства для детей.

Также его заслуги были отмечены званием Заслуженного деятеля искусств и премией «Ника».

Последние решения

Незадолго до его смерти ходили слухи о скором продолжении мультфильмов про попугая Кешу. В 2019 году в «Союзмультфильме» было принято такое решение. Однако в марте 2020 года студия сообщила, что ничего не будет. Причиной стала неготовность Александра Курляндского на съемки продолжения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Борис Грачевский сказал о смерти Александра Курляндского.