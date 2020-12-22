Россиянам рассказали, как сделать 31 декабря выходным

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Анна Васильева
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Дополнительный выходной зависит не только от решения работодателя.

Россиянам рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Фото: Depositphotos / gstockstudio

В этом году 31 декабря выпадает на четверг. Это рабочий день, сокращенный на один час. Но его можно сделать выходным, даже если работодатель этого не предлагает, пишет «Экспресс газета».

Даже в тех регионах, где 31 декабря до сих пор официально рабочий день, работодатель может по своему усмотрению сделать этот день выходным. При этом он должен оплатить его.

«Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате», — пояснл руководитель Роструда Иван Шкловец.

Также инициировать отдых в последний день года может и сам работник. Он может взять отгул без сохранения зарплаты или как часть отпуска.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге объявили 31 декабря выходным днем. Рабочий день перенесут на 26 декабря.

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