«Это бесценно»: Филипп Киркоров страстно поцеловал Анастасию Стоцкую — фото

|
Василий Заика
1 034

Признанный «король российской эстрады» выложил в сеть совместный снимок с певицей.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Петров; Instagram @fkirkorov

Народный артист РФ Филипп Киркоров на своей странице в Instagram выложил фото, на котором страстно целует свою давнюю подругу — певицу Анастасию Стоцкую. Снимок был сделан в декорациях мюзикла «Шахматы», в котором задействованы обе знаменитости.

После спектакля признанный «король российской эстрады» и исполнительница главной роли вышли к журналистам. Филипп Киркоров, не снимая очков, одарил Анастасию Стоцкую поцелуем, трепетно придерживая ее за плечо.

«Все, что происходило на этих выходных — было ради тебя!» — цитирует Филиппа Киркорова «Экспресс газета».

Instagram @fkirkorov

Подписчики артиста разразились множественными комментариями, в которых отметили традиционную элегантность своего любимца и экстравагантность его «жеста».

«Вау! Супер! Король!»

«Вспомнил старые времена»

«А Филипп Бедросович, как всегда, элегантен!»

«Она тебя любит! По-настоящему, Фил! Это бесценно…»

«Опять роман?» — недоумевают пользователи.

Слухи о близких отношениях между Филиппом Киркоровым и Анастасией Стоцкой одно время сотрясали сеть. Некоторые юзеры были уверены, что певица родила ребенка от народного артиста РФ. Мальчик якобы как две капли воды похож на «поп-короля». 38-летняя уроженка Киева опровергала домыслы представителей общественности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киркоров нежно поцеловал Варнаву и подарил ей букет.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.35
0.68 92.07
1.07
Володина рассказала, как ингрессия Меркурия влияет на возможность заберем...

Последние новости

19:15
Собянин сообщил, что в Москве вновь растет заболеваемость COVID-19
19:15
«Будет крайне не хватать на чемпионате»: Ягудин рассказал о состоянии Тарасовой
19:12
Вооруженный пистолетом мужчина напал на банк в центре Москвы
19:01
Сексолог описала сценарии развития брака Авербуха и Арзамасовой
18:49
Как изменятся правила расселения аварийных домов?
18:39
Умер известный французский актер Клод Брассер

Сейчас читают

Астролог рассказала о ритуалах для привлечения денег в 2021 году
Нарколог рассказала, отчего россиянки становятся латентными алкоголичками
«Найди Аллу Борисовну»: Галкин случайно показал супругу без макияжа и в халате
Летчик объяснил, почему «у американцев глаза на лоб полезли» от самолета МС-21

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

«Как чумные крысы с корабля» — жители Лондона в панике бегут от мутации COVID-19
Линдеманн открыл онлайн-магазин Doctor Dick
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака