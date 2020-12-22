«Это бесценно»: Филипп Киркоров страстно поцеловал Анастасию Стоцкую — фото
Признанный «король российской эстрады» выложил в сеть совместный снимок с певицей.
Фото, видео: ТАСС / Сергей Петров; Instagram @fkirkorov
Народный артист РФ Филипп Киркоров на своей странице в Instagram выложил фото, на котором страстно целует свою давнюю подругу — певицу Анастасию Стоцкую. Снимок был сделан в декорациях мюзикла «Шахматы», в котором задействованы обе знаменитости.
После спектакля признанный «король российской эстрады» и исполнительница главной роли вышли к журналистам. Филипп Киркоров, не снимая очков, одарил Анастасию Стоцкую поцелуем, трепетно придерживая ее за плечо.
«Все, что происходило на этих выходных — было ради тебя!» — цитирует Филиппа Киркорова «Экспресс газета».
Подписчики артиста разразились множественными комментариями, в которых отметили традиционную элегантность своего любимца и экстравагантность его «жеста».
«Вау! Супер! Король!»
«Вспомнил старые времена»
«А Филипп Бедросович, как всегда, элегантен!»
«Она тебя любит! По-настоящему, Фил! Это бесценно…»
«Опять роман?» — недоумевают пользователи.
Слухи о близких отношениях между Филиппом Киркоровым и Анастасией Стоцкой одно время сотрясали сеть. Некоторые юзеры были уверены, что певица родила ребенка от народного артиста РФ. Мальчик якобы как две капли воды похож на «поп-короля». 38-летняя уроженка Киева опровергала домыслы представителей общественности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киркоров нежно поцеловал Варнаву и подарил ей букет.
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