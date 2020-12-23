Не зарекайтесь: пророчество о возрождении СССР начинает сбываться в США

«Подковерные игры» американских политиков и олигархов привели к тому, что США стремительно движутся по пути развития СССР. И это большая проблема, констатирует The Wall Street Journal.

Эксперты издания проанализировали текущую ситуацию в стране и заметили поразительное сходство с тем, что творилось в Советском союзе. Ключевым маркером при этом стало методичное превращение «толерантности» в целую идеологию со своими информаторами, судами и наказаниями.

«Советский стиль стал реальностью. В США регулярно отменяются выступления лекторов и докладчиков по идеологическим соображениям… В Чикагском университете факультет английского языка объявил, что «будет принимать только тех, кого интересует параллельное изучение истории, культуры, религии и политики афроамериканцев“», — возмущены авторы статьи.

WSJ нашел на просторах Америки даже предателя Павлика Морозова. Им, по версии издания, является темнокожий писатель Чад Сандерс, который позволил себе сделать провокационную заметку The New York Times в отношении «белых» друзей. Мужчина заявил, что не хочет получать от них сообщения со словами любви и другие трогательные послания, а также предложил товарищам прекратить любые контакты с родственниками, пока те не вышлют денег на поддержку протестного движения Black Lives Matter.

Прочитав статью Сандерса, эксперты WSJ вспомнили слова Михаила Горбачева.

«Когда Горбачев начал реформы, которые привели к распаду СССР, он сказал, обращаясь к США: „Мы собираемся сделать нечто страшное для вас. Мы собираемся лишить вас врага“. 29 лет спустя стало ясно, что он был прав. Без идеологического вызова со стороны Советского союза мы погрязли во внутренних конфликтах и сделали из них идеологию», — констатируют авторы публикации.

В заключение же делают вывод, что действующему правительству США стоило бы пересмотреть принципы ведения политики. В противном случае запустится «механизм саморазрушения». До него, по версии WSJ, осталось совсем немного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американцы напомнили миру о «старом» российском оружии, способном «уничтожить мир».