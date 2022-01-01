Дети Нового года. Какая судьба ждет рожденных в ночь с 31 декабря на 1 января

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Алина Потёмкина
Алина Потёмкина Алина Потёмкина Журналист Эксклюзив 4 149

Астролог рассказала, каким характером обладают малыши, ставшие «подарочком» для своих родителей.

Фото, видео: Depositphotos / AndrewLozovyi; 5-tv.ru

Под Новый год каких только презентов не бывает! Некоторые люди ухитряются сами стать «подарочком» для собственных родителей. О том, какая судьба ожидает рожденных в новогоднюю ночь, 5-tv.ru рассказала астролог, экстрасенс Светлана Проскурякова.

Несмотря на то, что это время традиционно называют порой чудес, таким детям праздник дарит не самый легкий характер. Нередко бывает, что они вырастают, сохранив пессимистичный взгляд на жизнь, и чувствуют постоянный дефицит внимания.

«Когда ребенок появляется на свет, он очень слабый и нуждается в большом количестве эмоциональной энергии. Когда человек родился в новогоднюю ночь, очень много такой энергии эти дети недополучают. Это касается и других социальных праздников, но Нового года особенно. Такие люди всегда не удовлетворены своей жизнью. Им всегда кажется, что что-то проходит мимо них. Что-то они не дополучают от мира, прежде всего. Не от родственников, а именно от социума», — рассказала астролог.

Но в этом есть и свои плюсы, успокоила эксперт. Если направить в нужное русло энергию такого человека, он может стать очень успешным и показать себя блестящим карьеристом.

«Для таких людей стимулом являются постоянные достижения, особенно в профессиональной сфере. Если они получат хороший социальный статус, эти качества характера будут им только на пользу», — заключила экстрасенс.

К слову, Новый год — прекрасный повод привести в свою жизнь порядок и открыть двери для новых возможностей. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно убрать дом под Новый год, чтобы привлечь удачу.

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