Бывший совладелец сети OBI миллиардер Игорь Сосин умер в Занзибаре

Бывший совладелец крупнейшей в России сети товаров для дома «Старик Хоттабыч» и OBI умер. По предварительной информации, к него остановилось сердце. Весной бизнесмен перенес коронавирус.

О смерти предпринимателя сообщил РБК со ссылкой на двоих знакомых бизнесмена. Эту информацию изданию подтвердил основатель инвестиционной компании Falcon Advisers Игорь Кованов, по данным которого 53-летний бизнесмен умер во время путешествия на остров Занзибар.

В 2015 году сын бизнесмена, 19-летний Егор избил и задушил собственную мать, Анастасию. Вместе с ней он приехал в Казань, где женщина, отчаявшись излечить сына от наркозависимости, хотела пройти с ним тренинг в некой организации сектантского характера. Мать и сын остановились в отеле, где молодой человек нанес родительнице множественные удары по голове и телу, несколько раз укусил и задушил проводом от зарядки телефона. После испачканный кровью он отправился бесцельно бродить по коридорам. В 2016 году после ряда судебно-психиатрических экспертиз он был признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности. Его направили на принудительное лечение.