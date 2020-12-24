«Легко сломаться»: Арзамасова поделилась эмоциями после свадьбы с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова впервые обратилась к своим подписчикам в Instagram после бракосочетания с заслуженным мастером спорта России, фигуристом Ильей Авербухом. Девушка призналась, что добрые пожелания помогли паре пережить осуждение со стороны публики — разница в возрасте молодоженов в 22 года стала причиной бурных обсуждений и хейта не только в сети, но даже и среди коллег по шоу-бизнесу.

«Мы читали и переполнялись радостью от того, что в этом нервном и бушующем мире, где легко сломаться, наполниться негативом, да через край, чтоб расплескивалось, есть так много ответной радости за счастье других людей! И я очень жду новых здоровых времен, когда мы снова будем встречаться в больших концертных и театральных залах, здороваться и обниматься!» — написала артистка.

Instagram @liza_arzamasova

Торжество Арзамасовой и Авербуха, состоявшееся 20 декабря, стало сюрпризом для многих. Даже некоторые близкие не знали о планах возлюбленных официально оформить свои отношения. Только после публикации фотографий из ЗАГСа в социальных сетях общественности стало известно о новом статусе звездных кумиров. К радости Елизаветы, в комментариях кроме осуждения и непонимания прозвучало огромное количество слов поддержки.

«У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня. Вы — словно огромный солнечный зонтик от негатива, от недовольных и знающих, „как надо и как не надо“. Дарить тепло, радость, слова восхищения и добрые пожелания совсем незнакомым людям могут только самые прекраснодушные!» — призналась артистка.

В конце обращения актриса еще раз поблагодарила поклонников и добавила, что всех своих доброжелателей она узнает по глазам и при встрече щедро наградит объятиями.

«Языков злых во все времена хватает, а светлых людей видно даже во тьме»;»

«Вы чудесные и бесконечно талантливые!»

«До чего вы светлый человек. Счастья вам»;

«Лизонька! Главное, чтобы глаза светились счастьем! Что думают другие, не важно ни на грамм», — пишут фолловеры в ответ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким видит будущее Арзамасовой и Авербуха астропсихолог, таролог и мастер-рейки Олеся Мезенцева, в частности, благодаря полной двоек дате — 20.12.2020. Также публиковалось мнение психолога Натальи Наумовойо том, почему Елизавета выбрала в мужья взрослого мужчину, а не своего ровесника.