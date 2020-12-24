Каждый родитель хочет доставить своему ребенку радость, и Новый год — одна из таких возможностей. Многие гадают: что же их дети хотят получить в подарок? И хотя одного рецепта для всех нет, психолог Никита Карпов дал совет, на что ориентироваться при выборе подарка.

«Не забывайте, пожалуйста, что подарок должен порадовать именно ребенка. Не вас, не бабушек, не дедушек, не умных психологов», — отметил специалист.

Дарите не то, что вам кажется правильным, а то, что хочется вашему чаду. Как это узнать? Вы можете узнать это из письма, которое ребенок захочет отправить Деду Морозу, или просто спросить напрямую.

«Дети дошкольного возраста своих интересов вообще не скрывают. Они явно показывают, что им нравится, а что не нравится», — считает эксперт.

Обратите внимание на героев мультиков, которые смотрят ваши дети, фигурки этих героев.

«Иногда у нас возникает желание подарить ребенку что-то такое, что нам кажется ему должно понравиться. Вы можете это сделать, но будьте готовы к провалу», — советует психолог.

Такое лучше дарить «вторым вагоном». Первым — то, что интересно детям, а затем то, что вам кажется полезным. При этом презент не обязательно должен быть развивающим, ведь главная цель — порадовать ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что категорически нельзя дарить на Новый год в 2021-м, по мнению таролога.