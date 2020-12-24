Адвокат нашел способ решить спор с имуществом Баталова и «закончить эпопею»

Адвокат вдовы и дочери актера Алексей Баталова Юлия Антонова рассказала, как без судебных разбирательств Наталья Дрожжина и Юрий Цивин могут навсегда закрыть вопрос со спорным наследством народного артиста СССР и вернуть все настоящим владельцам имущества.

Более двух месяцев продолжаются разбирательства относительно имущества семьи Баталова. Актриса Дрожжина и ее супруг юрист Цивин стали фигурантами уголовного дела как присвоившие собственность Гитаны Леонтенко и ее дочери Марии-Гитаны, оцененную в 36 миллионов рублей.

По версии следствия, в результате действий четы, которую в Союзе кинематографистов уже нарекли «падальщиками», родственники Баталова лишились двух квартир и доли в третьей, а также мастерской и крупной суммы. Со счетов семьи были списаны деньги, пропали ценные бумаги, в том числе рукописи Анны Ахматовой, лично подаренные актеру. Цена этих писем превышает стоимость одной из присвоенных квартир.

ТАСС / Пресс-служба Хамовнического суда

Адвокат обвиняемых Анатолий Кучерена придерживается позиции, что Гитана Леонтенко и ее дочь не хотят принимать обратно собственное имущество по мировому соглашению, в связи с чем рискуют ввязаться в еще один судебный процесс. Но Юлия Антонова уверена, что это лишь слова, а Цивин и Дрожжина ничего возвращать не собираются, хотя могли бы, таким образом, решить вопрос очень быстро.

«Совсем необязательно расторгать договоры через суд. Есть более простой и эффективный путь. Наталья Дрожжина может подписать у нотариуса соглашение о расторжении ренты хоть сегодня. После этого к нотариусу придет Мария Алексеевна или Гитана Аркадьевна, действующая от ее имени, и тоже подпишет это соглашение. Сторонам даже не нужно встречаться. Нотариус передаст соглашение в Росреестр. После этого имущество вернется к Марии Баталовой и эпопея на этом закончится», — цитирует адвоката сайт KP.RU.

До Антоновой интересы родственниц Баталова представлял Павел Астахов. Его посоветовал семье режиссер Никита Михалков, который хотел помочь враз обедневшим женщинам вернуть недвижимость и средства к существованию. Но Гитана Леонтенко сочла, что действия Астахова ставят под удар ее репутацию и отказалась от его услуг.

Как писал ранее 5-tv.ru, родственники покойного актера Алексея Баталова, намерены продолжить борьбу за его наследство.