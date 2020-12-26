Астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова рассказала, как правильно загадать новогоднее желание под бой курантов. Оказывается, для того, чтобы задуманное исполнилось, нужно выполнить ряд условий. При этом, успеть под бой курантов выпить шампанское с пеплом от сожженного листка с написанным желанием — не вся хитрость.

Если вы хотите, чтобы все ваши надежды реализовались, тщательно продумайте свои действия — времени будет совсем немного.

«Подготовьте заранее вырезанный маленький листочек салфетки — она горит быстрее и вам не придется долго ждать. Во-вторых, ее пепел гораздо мягче и не оставляет никаких кусочков. Второй момент — подготовьте заранее пинцетик для того, чтобы взять салфетку и к заранее зажженной свечке на столе ее поднести. Держите горящую салфетку над своим бокалом. Таким образом, вы успеете все сделать», — советует Егорова.

Елена добавила, что наливать в бокал нужно ровно столько шампанского, сколько вы сможете выпить одним глотком. Помните, в этом ритуале необходимо предельно экономить ценные минуты. До окончания боя курантов требуется выполнить все — от написания желания, до его «испития».

Кроме прочего, надо четко и грамотно сформулировать свою мечту.

«Загадывайте желание в настоящем времени, в утвердительной форме и без отрицательных частиц — это очень важно. Еще один немаловажный фактор — если вы будете добавлять после желания ваши ощущения. Например: „Я замужем, я счастлива“, или „Я здорова, я рада“. Это было бы в точку, и таким образом вы получите не только привлечение желаемого в вашу жизнь, но еще и будете испытывать приятные эмоции при этом», — добавила эксперт.

В Новый год хочется верить в чудеса и сделать все, что от тебя зависит для их присутствия в жизни. Под бой курантов пьют шампанское с пеплом даже самые заядлые скептики, не говоря уже о мистически настроенных личностях.

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