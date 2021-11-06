Назван алкогольный напиток, гарантирующий самое тяжелое похмелье

|
Рита Цветкова
1 274

Хуже него действуют на организм только коктейли, так как в них могут быть смешаны разные виды спиртного.

Назван алкогольный напиток, гарантирующий самое тяжелое похмелье

Фото: Depositphotos / monticello

Самое сильное похмелье, по мнению ученых, вызывает виски. Причиной такой «жестокости» крепкого ирландского напитка являются различные примеси, которые дарят ему специфический вкус и благородный оттенок.

В целом, интенсивность цвета спиртного может предупредить об особо губительном влиянии на организм. Поэтому, чем прозрачнее напиток, тем лучше будет чувствовать себя выпивший его человек на утро. Если, конечно, не перестарается с возлияниями.

Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

На втором месте после виски — темный ром. За ним следуют бурбон, красное вино и бренди. Отдельным видом «похмельного искусства» владеют алкогольные коктейли, так как в них могут быть смешаны разные виды спиртного.

Но стоит помнить, что от количества выпитого также многое зависит, будь оно хоть кристально чистым, пишет Medikforum со ссылкой на группу исследователей. В один ряд с крепким горячительным эксперты ставят пиво — низкий градус любители хмельного часто компенсируют большими объемами.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы специалиста в области напитков Сергея Попова о том, как правильно выбрать и открыть шампанское.

+5° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.49
0.01 82.81
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:23
Представительницам каких трех знаков зодиака сложней всего удачно выйти замуж
7:14
В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
7:08
День чудотворной иконы Божией Матери: что можно и нельзя делать 6 ноября
7:02
Онкологи назвали «тонкий предупреждающий признак» рака печени
6:50
«Очень ждала принца»: Нюша с размахом отметила день рождения дочери в Дубае
6:41
Россия потребовала у США компенсацию за простой изъятой дипсобственности

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака
Ветер перемен: французские астрологи предрекли волшебный ноябрь трем знакам зодиака
Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября для всех знаков зодиака
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака