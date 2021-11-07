ТОП-5 знаков зодиака, которые легко рвут отношения с людьми

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Анастасия Шадская
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Некоторые представители астрологического круга способны вычеркнуть из жизни коллег, друзей и даже родственников.

ТОП-5 знаков зодиака, которые легко рвут отношения с людьми

Фото: Depositphotos / konstantynov

Психологи часто советуют своим клиентам оценить окружение и избавиться от «ненужных», токсичных людей. Но далеко не все способны на эти действия. Парапсихолог и таролог Саона Меришан рассказала, что лишь пять знаков зодиака имеют душевные силы разорвать нездоровые отношения с людьми и вычеркнуть их из своей жизни.

Овны

Овны — настоящее воплощение огненного знака зодиака. Они умеют резко рвать отношения даже с самыми близкими. Обычно это происходит в запале, а потом Овны могут пойти на попятную и помириться. Однако это касается только тех, кого они по-настоящему любят. Но если их сильно ранили, то ни о каком прощении и речи не будет идти, пишет Lisa.ru.

Близнецы

Двойственность натуры Близнецов и их открытость выглядят так: они постоянно окружены друзьями и ищут новые знакомства. Но им хорошо только с теми, кто не вызывает у них отрицательных эмоций. Всех токсичных и неприятных людей Близнецы вычеркивают из жизни и даже не вспоминают.

Девы

В отличие от многих других знаков зодиака, Девы в состоянии вовремя понять, что с них хватит. Если дружба, любовь или работа больше не приносят им должного удовлетворения, они все закончат. Кроме того, Девы идут дальше не мучаются сомнениями, правильное ли было принято решение.

Стрельцы

Стрельцам часто не хватает изюминки, чего-то нового в отношениях и окружении. Поэтому вместо близких друзей они выбирают широкий круг общения, часто меняют приятелей, спокойно оставляют экс-возлюбленных ради кого-то нового. Стрельцы могут полностью выкинуть из головы даже близкого человека, если их внимание привлечет кто-то или что-то новое.

Водолеи

У Водолеев нет привычки рвать с концами отношения с кем-либо. Если такое происходит, значит, что они уже не видели другого выхода. Водолей готов терпеть долго, но, если чье-то общество перестало приносить им положительные эмоции, в итоге они вычеркнут человека из жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, представительницы каких знаков зодиака доживут до глубокой старости.

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ТОП-5 знаков зодиака, которые легко рвут отношения с людьми

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