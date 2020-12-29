«Болячка съела его»: продюсер «Лейся, песня» о смерти Владимира Ефименко

Продюсер ВИА «Лейся, песня» Евгений Красножен в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о возможных причинах смерти солиста коллектива Владимира Ефименко. По его словам, 67-летний артист до последнего момента был преисполнен энергией и творческой мощью.

Две недели назад солист ансамбля попал в тяжелом состоянии в реанимацию. Врачам удалось поднять уровень насыщения крови кислородом с 40 до 90%. Отмечалась положительная динамика.

«Та болячка, предполагаемая, из-за которой он ушел, она съела его полностью, причем моментально. Был здоровый человек и буквально две недели — человека нет. <…> Были очень большие надежды, достали лекарства. Пошло на поправку, динамика положительная, но вот суббота–воскресенье были самыми трудными для Владимира Петровича. И самые трудные теперь для нас…», — сказал Евгений Красножен.

Продюсер отметил, что все произошло очень неожиданно. Точные причины смерти Владимира Ефименко сейчас выясняют эксперты. Уже известно, что солист будет похоронен рядом со своими родителями в Знаменске Астраханской области. Участники ВИА «Лейся, песня» тяжело переживают утрату.

«К таким моментам никто не готовится никогда. Тяжеловато все коллегам. Это был непростой человек, светлый, открытый! Так много у него планов было! Но, он оставил яркий след. Мы уверены, что этот соловей будет петь для нас с небес!» — сказал продюсер.

Евгений Красножен добавил, что на песнях Владимира Ефименко воспитано несколько поколений. А без его хита «Обручальное кольцо» в Советском Союзе не проходила ни одна свадьба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер исполнитель хита «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко.