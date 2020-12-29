Французский модельер итальянского происхождения летом отметил 98-й день рождения.

Умер король подиума Пьер Карден

Фото: www.globallookpress.com / Serge Arnal

Умер Пьер Карден. Французский модельер итальянского происхождения летом отметил 98-й день рождения.  Информацию об этом  подтвердили СМИ члены его семьи.

О причинах смерти и дате прощания пока информации не поступало.

 

 

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