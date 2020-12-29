Умер король подиума Пьер Карден
| Светлана Шевченко Общество 1 458
Французский модельер итальянского происхождения летом отметил 98-й день рождения.
Фото: www.globallookpress.com / Serge Arnal
Умер Пьер Карден. Французский модельер итальянского происхождения летом отметил 98-й день рождения. Информацию об этом подтвердили СМИ члены его семьи.
О причинах смерти и дате прощания пока информации не поступало.
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