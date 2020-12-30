Участники «Русского лото» в этот раз сами решают, как поделить новогодний миллиард

Список миллионеров в новом году могут пополнить сразу сотни россиян — причем повезти может абсолютно любому. Беспрецедентный шанс дарит «Русское лото».

В этому году в праздничном тираже разыгрывают более двух миллиардов рублей. Судьбу одного из миллиардов решают сами участники. На сайте «Столото» прямо сейчас идет голосование — как лучше поделить эту сумму между победителями. Но за жарким спором не стоит забывать о главном — доброй семейной традиции встречать Новый год в кругу семьи за любимым занятием.

«Это хороший повод собраться семьей, чтобы привезли внуков пообщаться, да просто можно пригласить соседей и всем вместе за новогодним столом посидеть поучаствовать, позачеркивать…в ожидании новогоднего чуда. И надо сказать оно происходит. Например, в прошлом новогоднем тираже выиграли 23 миллионов билетов», — отмечает директор по продажам «Столото» Роман Роменский.

«В том году я выиграла небольшую сумму, небольшую сумму выиграли мои родители. И в этом году верю в какую-то большую мечту», — признается посетитель торгового центра Наталья.

«Гораздо лучше, когда много людей порадуется. Хороший подарок на Новый год будет», — считает посетитель торгового центра Павел.

Первое утро нового года миллионы россиян теперь ждут с особым нетерпением. Праздничный розыгрыш состоится уже 1 января в прямом эфире одного из федеральных телеканалов.