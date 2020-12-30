Уголовное дело возбуждено из-за публикации в сети порноролика с «Тарзаном»

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Василий Заика
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Расследованием занимаются сотрудники УВД по Западному округу Москвы.

Уголовное дело возбуждено из-за публикации в сети порноролика с «Тарзаном»

Фото: Instagram @tarzan___official

Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту публикации в сети порноролика с участием стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко, сообщает «МК».

Издание отмечает, что расследованием в рамках статьи «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием Интернета» занимаются сотрудники УВД по Западному округу Москвы.

Известно, что решение о начале расследования было принято по результатам проведенной экспертизы. Специалисты пришли к выводу, что содержание видео, распространенного рядом Telegram-каналов и ресурсов, имеет порнографическую направленность.

О каком именно ролике с участием супруга певицы Наташи Королевой идет речь издание не уточняет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-любовница «Тарзана» сочувствует обманутой Королевой.

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