Наступает год Белого металлического быка и нелишним было бы поподробнее изучить повадки небесного покровителя 2021 года, чтобы быть готовыми к проявлениям его характера. Об особенностях этого животного 5-tv.ru расспросил человека, для которого доскональное знание быков — вопрос выживания, тореру (так правильно называть женщину-тореадора) Лидию Арамонову. Сила и кровожадность символа предстоящих 12 месяцев, мягко говоря, шокируют.

Можно верить или не верить в прошлые цивилизации, но про этих животных говорят, что они являются результатом генетических экспериментов, рассказала Лидия. По мнению некоторых, это травоядное животное, которому был подсажен ген хищника.

«Ни одно животное, даже хищник, просто так не пойдет убивать. Он убивает, потому что нужно есть. Эти нет, у них есть очень интересная вещь, они когда не могут никого найти, начинают убивать друг друга», — рассказала Артамонова.

По словам эксперта, организаторы корриды, когда закупают поголовье быков на предстоящий сезон, делают это с запасом в 20-30%, потому что знают, что примерно треть из них поубивает друг друга, и помешать этому не сможет ни один заводчик.

«Причем они очень по-подлому убивают. У них же нет постоянного лидера в их группе, у них так: один идет к голове — отвлекает, а убивает тот, кто подходит сзади или сбоку. Они договариваются. Это вот очень странная вещь, потому что объяснить это невозможно», — отметила Артамонова.

Что касается физической силы боевого быка, то он способен усилием поясницы поднять до пяти тонн, хотя он и меньше, чем животные мясной породы. А алмазом своего рога может резать листовое железо — запросто прошивает американские военные джипы.

«Это невероятная, конечно, и сила, и мощь, и эффективность. Лбом они ломают доски, „пятерку“ могут сломать, пятисантиметровую доску они просто ломают рогом», — заключила Лидия Артамонова.

Ранее астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, чего ждать от Белого металлического Быка представителям всех знаков зодиака, и какие даты в 2021 году будут наиболее опасными.