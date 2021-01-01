«Любуюсь итогом года!» — Петросян показал умилительное новогоднее фото с крошкой-сыном

|
Рита Цветкова
1 055

Юморист стал отцом во второй раз в марте прошлого года в возрасте 75 лет. Наследнику выбрала имя молодая жена Татьяна Брухунова — мальчика назвали Ваганом в честь отца Петросяна.

Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny

Юморист и народный артист РСФСР Евгений Петросян опубликовал на своей странице в Instagram трогательное фото с сыном. 75-летний папа держит на руках наследника в новогоднем костюмчике красного цвета и в колпаке с белой опушкой на фоне елки: подписчики Евгения Вагановича сочли снимок невероятно милым.

«В Новый год все подводят итоги года. А я любуюсь своим итогом года!», — подписал публикацию Петросян.

Фанаты юмориста не менее смелы, чем он сам — желают в наступившем 2021 году завести еще и дочку! С ними согласен и адвокат Евгения Вагановича Сергей Жорин, который написал, что появление на свет сына Вагана — не итог, а только начало. Все лучшее ждет артиста впереди, уверен юрист.

Instagram @petrosyanevgeny

«Мамин профиль! Прекрасный итог!»

«Замечательное фото! С Новым годом вас, вашу прекрасную семью! Добра, радости, счастья!»

«У вас лучший, самый лучший итог! Счастья вам и здоровья и вашим близким, что делают вас счастливым!»

«О, да! Мы тоже любуемся. Ну что может быть прекраснее детей?! Вы оба очаровательны!»

«Чудо! Счастье! Любовь! С наступающим Новым годом!» — пишут комментаторы.

Петросян стал отцом во второй раз в марте прошлого года. Молодая супруга сама предложила назвать малыша в честь папы юмориста Вагана Межлумовича. К слову, слухи о том, что Татьяна Брухунова снова беременна в последнее время активно обсуждаются в сети и прессе. По этому поводу высказалась экстрасенс и таролог Саона, которая рассказала, какое будущее ждет семью Петросяна.

Ранее 5-tv.ru публиковал список ТОП-10 знаменитостей, родивших первенца в 2020 году.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.88
0.22 90.79
0.11
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спи...

Последние новости

19:28
Рунический гороскоп на неделю с 4 по 10 января для всех знаков зодиака
19:11
Уголовное дело возбуждено по факту гибели семьи из шести человек в пожаре в Чувашии
18:53
Нумеролог рассказала, как сложится судьба внучки Валерии, рожденной 01.01.2021
18:46
В шестой раз! Лолита поразила новостью о тайном замужестве
18:41
Первый родившийся в 2021 году петербуржец оказался окутан магией единиц
18:26
Обстрелявший экскаватор в Ленобласти мужчина найден мертвым

Сейчас читают

Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
ТОП-3 самых чутких и нежных знаков зодиака
Порошенко объявил себя организатором провального задержания россиян в Белоруссии
Володина рассказала, в какие годы родились те, кто станет богат в 2021-м

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Адвокат Алибасова боится за его жизнь
Новогоднее признание: Порошенко подставил россиян в Минске
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака