Юморист и народный артист РСФСР Евгений Петросян опубликовал на своей странице в Instagram трогательное фото с сыном. 75-летний папа держит на руках наследника в новогоднем костюмчике красного цвета и в колпаке с белой опушкой на фоне елки: подписчики Евгения Вагановича сочли снимок невероятно милым.

«В Новый год все подводят итоги года. А я любуюсь своим итогом года!», — подписал публикацию Петросян.

Фанаты юмориста не менее смелы, чем он сам — желают в наступившем 2021 году завести еще и дочку! С ними согласен и адвокат Евгения Вагановича Сергей Жорин, который написал, что появление на свет сына Вагана — не итог, а только начало. Все лучшее ждет артиста впереди, уверен юрист.

Instagram @petrosyanevgeny

«Мамин профиль! Прекрасный итог!»

«Замечательное фото! С Новым годом вас, вашу прекрасную семью! Добра, радости, счастья!»

«У вас лучший, самый лучший итог! Счастья вам и здоровья и вашим близким, что делают вас счастливым!»

«О, да! Мы тоже любуемся. Ну что может быть прекраснее детей?! Вы оба очаровательны!»

«Чудо! Счастье! Любовь! С наступающим Новым годом!» — пишут комментаторы.

Петросян стал отцом во второй раз в марте прошлого года. Молодая супруга сама предложила назвать малыша в честь папы юмориста Вагана Межлумовича. К слову, слухи о том, что Татьяна Брухунова снова беременна в последнее время активно обсуждаются в сети и прессе. По этому поводу высказалась экстрасенс и таролог Саона, которая рассказала, какое будущее ждет семью Петросяна.

Ранее 5-tv.ru публиковал список ТОП-10 знаменитостей, родивших первенца в 2020 году.