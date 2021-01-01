Видео: Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП пока спасал пострадавшего в другой аварии

Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП пока спасал пострадавшего в другой аварии. Трагедия произошла возле деревни Терехунь в Московской области под Серпуховом.

По предварительным данным, легковушка протаранила автомобиль Центра медицины катастроф, который стоял на обочине в месте, где произошло ДТП. В результате произошедшего погиб фельдшер, еще пять человек получили ранения. Среди них сотрудник ГИБДД. Также среди пострадавших оказались работники аварийно-спасательной службы. Обстоятельства трагедии выясняются.