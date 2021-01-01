Водитель авто, в ДТП с которым погиб фельдшер скорой помощи, был пьян

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 066

В отношении мужчины, устроившего смертельную аварию, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Фото, видео: Depositphotos / motortion

Водитель автомобиля ВАЗ-2112, в ДТП с которым погиб фельдшер скорой помощи возле подмосковного Серпухова, был пьян. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Московской области.

«По предварительной информации, виновник ДТП, мужчина 1992 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, фельдшер скорой помощи погиб в результате ДТП в городском округе Серпухов. Перед гибелью он оказывал помощь пострадавшим в предыдущей аварии.

В столкновении ВАЗа и машины скорой помощи травмы также получили водитель скорой и инспектор ГИБДД. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Подмосковная прокуратура взяла расследование на контроль.

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