Полина Гагарина выиграла миллион рублей в «Русском лото»

Певица Полина Гагарина сделала себе внушительный подарок на Новый год, купив лотерейные билеты «Русского лото». Один из них принес артистке миллион рублей, а второй — еще 500.

Розыгрыш государственной лотереи под названием «Новогодний миллиард» транслировался 1 января на телеканале НТВ. Ведущим шоу выступил комментатор Дмитрий Губерниев, а Гагарина исполнила в студии несколько песен.

Губерниев в этом году заменил на «Русском лото» телеведущего Михаила Борисова, который был лицом передачи долгое время. В сентябре 2020-го он умер от последствий коронавирусной инфекции на 72 году жизни.

Когда Гагарина поняла, что стала одним из победителей, она подскочила со своего места и в восторге ликовала. Зрительный зал поздравил певицу аплодисментами. Кроме Полины крупные денежные призы выиграли более 500 человек, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Победа в лотерее, возможно, поднимет настроение Гагариной в трудные времена: на днях она официально развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым. Мировой суд московского района Печатники расторг брак 28 декабря. У пары есть общая дочь Мия, у Полины от первого мужа актера Петра Кислова также есть сын Андрей.

ОБНОВЛЕНИЕ 11:55



В пресс-службе «Русского лото» опровергли новости о выигрыше Полиной Гагариной одного миллиона рублей в лотерею. Как стало известно 5-tv.ru, ее выигрыш составил всего 500 рублей.

«В новогоднем розыгрыше „Русского лото“ повезло Полине Гагариной. Она выиграла 500 рублей, а не миллион, как многие зрители могли бы подумать. Полина очень эмоционально отреагировала на приближающуюся победу, ведь ожидание выигрыша очень волнительно. Мы рады за певицу и поздравляем ее с победой», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леонид Агутин назвал российских артистов «нищебродами». Но теперь, если к ним музыкант причислял и Гагарину, самое время вычеркнуть певицу из списка «бедных» звезд.