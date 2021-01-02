Не миллион: в «Русском лото» опровергли крупный выигрыш певицы Полины Гагариной

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Анастасия Шадская
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Артистка принимала участие в выпуске «Новогодний миллиард» и вошла в число счастливчиков-победителей.

Не миллион: в «Русском лото» опровергли крупный выигрыш певицы Полины Гагариной

Фото: Instagram @gagara1987

Певица Полина Гагарина не выиграла миллион рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото», как сообщалось ранее. Представители передачи дали официальное опровержение распространившимся слухам — причиной стало недоразумение.

Там пояснили, что Полина Гагарина, в числе других гостей розыгрыша, получила в подарок лотерейные билеты. Она отмечала числа, названные ведущими.

«Иногда случается так, что гости студии оказываются в числе победителей, ведь выиграть может абсолютно любой участник вне зависимости от региона и рода деятельности, — уточнили они. — В новогоднем розыгрыше „Русского лото“ повезло Полине Гагариной. Она выиграла 500 рублей, а не миллион, как многие зрители могли бы подумать».

Многие зрители решили, что выигрыш артистки составил миллион рублей — так бурно Гагарина выражала свой восторг. Но теперь стало ясно, что она просто умеет радоваться малому.

«Полина очень эмоционально отреагировала на приближающуюся победу, ведь ожидание выигрыша очень волнительно».

Гагариной не помешает лишний повод для радости. Под Новый год, 28 декабря, она официально развелась со вторым мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым. Позже супруг запретил их дочке Мии выезжать с матерью из страны без объяснения, с кем дочь будет проводить время. А потом, пишет «Экономика сегодня», в сети еще и раскритиковали внешний вид Полины в последнем выпуске шоу «Голос».

Ранее 5-tv.ru писал, что победа в финале «Голоса» Яны Габбасовой из команды певицы Полины Гагариной вызвала негодование у зрителей.

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