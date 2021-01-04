🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 января, убывающая Луна в Деве покровительствует всем трудолюбивым и целеустремленным личностям, которые полностью погружаются в свою работу и качественно выполняют любые задачи.

♈ Овен

Овны, наша реальность зависит от угла зрения. Вам может казаться, что мир рушится, однако, чтобы понять, что это не так, достаточно сменить точку обзора. Для этого попробуйте заняться любимыми делами. Наслаждайтесь романтическими прогулками, больше смейтесь, позволяйте себе получать удовольствие от того, на что раньше не хватало времени. Вот увидите, жизнь заиграет новыми красками!

Космический совет: чтобы стать счастливее, достаточно изменить угол обзора.

♉ Телец

Тельцы, наш ум, который, как известно, придумывает самые блестящие идеи, также может становиться источником беспокойством, стресса и тревог. Не позволяйте вашему бессознательному одержать верх над рациональным. Сознательно перенаправляйте свои мысли.

Космический совет: осознайте силу собственного разума.

♊ Близнецы

Любовь или деньги? Что-то подсказывает, что вы уже знаете ответ на этот вопрос. Итак, продолжайте быть сосредоточенным на том, что приносит вам радость. Финансовое изобилие, которого вы желаете и которого заслуживаете, найдет свой путь в вашу реальность. Однако в погоне за богатством, не стоит забывать о важнейших денежных ценностях.

Космический совет: идите на поводу у своих желаний.

♋ Рак

Раки, солнце не будет освещать вам путь всегда. Чтобы оценить хорошую погоду, нужен и град, и шторм. Так что принимайте трудности как возможности стать сильнее. Сейчас не время сдаваться. Напротив, пришло время доказать себе и другим, что вас ничто не сломает.

Космический совет: любые трудности вас закаляют.

♌ Лев

Львы, сейчас у вас есть энергия для достижения самых масштабных целей, однако внешние обстоятельства могут не поддерживать движение вперед в этот момент. Итак, вместо того, чтобы сопротивляться потоку, сдайтесь. Пересмотрите свои краткосрочные цели. Уделите внимание мелочам вокруг себя. Вы почувствуете, когда придет время двигаться вперед.

Космический совет: не бойтесь пустить дела на самотек.

♍ Дева

Девы, звезды вам советуют прожить ближайшие несколько дней под девизом: «Всегда говори „да“». Не бойтесь прыгнуть в пропасть неизведанного. Сейчас это именно то, что вам нужно. Именно риск и спонтанность помогут вам взобраться на новый уровень и добиться успеха, о котором вы давно мечтали.

Космический совет: не бойтесь поставить на карту все, что у вас есть.

♎ Весы

Легко почувствовать, что ваш мир рушится, когда все идет не по задуманному вами плану. Но вот в чем дело, Весы: божественный план безупречен. Итак, сядьте поудобнее, расслабьтесь и позвольте тому, что должно развалиться, развалиться. Вступление в роль наблюдателя: это поможет вам обрести спокойствие, необходимое в данный момент.

Космический совет: иногда лучший выход — расслабиться.

♏ Скорпион

Скорпионы, в этот момент вы можете сражаться с демонами страха и неуверенности в себе. Однако победить их не сможет никто, кроме вас. Если вы боитесь серьезного разговора, откладывать момент беседы бесполезно. Соберите волю в кулак и выскажите все, что вы думаете.

Космический совет: пришло время победить свой страх, мешающий жить.

♐ Стрелец

Стрельцы, сегодня ваша активность, вероятнее всего, уменьшится, настанет частая смена состояний, идей и суждений. Причем касаться это будет как деловой области, так и личной жизни. Воздержитесь от поспешных решений и постарайтесь переждать этот период. Скоро вы сможете подходить к любому решению здраво и взвешенно.

Космический совет: не поддавайтесь своим внутренним соблазнам.

♑ Козерог

Козероги, ваша основная проблема заключается в том, что вы всегда сравниваете свою жизнь с жизнью других. В результате у вас появляется зависть, которая мешает счастью и удовлетворенности. Перестаньте действовать с оглядкой на окружающих. Вы — главный творец своей судьбы.

Космический совет: избавьтесь от зависти.

♒ Водолей

Водолеи, вы склонны верить, что для счастья вам необходимо найти человека, который будет любить вас и подарит чувство уверенности в себе. На деле все обстоит иначе. Чтобы наслаждаться жизнью, прежде всего, вам нужно найти гармонию с самим собой. Никто не сможет вам помочь, кроме вас самих.

Космический совет: станьте самодостаточными.

♊ Рыбы

Рыбы, вы обладаете удивительной интуицией, не прислушиваться к которой просто нельзя. Если при общении с человеком вы чувствуете, что он вас обманывает, значит, так и есть. Не стоит игнорировать свои предчувствия. То же касается и снов. Через них Вселенная посылает вам знаки.

Космический совет: прислушивайтесь к себе.

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