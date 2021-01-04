Каким категориям пенсионеров положена разовая выплата в десять тысяч рублей?

|
Василий Заика
1 067

По словам специалистов ПФР, пособие будет выплачиваться отдельно от назначенной пенсии.

Каким категориям пенсионеров положена разовая выплата в десять тысяч рублей?

Фото: Depositphotos / mizar_219842

Тема:
День Победы

Сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР) рассказали, каким категориям пенсионеров положена разовая выплата в десять тысяч рублей. Специалисты отметили, что единовременное пособие будет зачислено ветеранам отдельно от ежемесячных дотаций. Оно будет приурочено ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

«Получить по десять тысяч рублей смогут ветераны Великой Отечественной войны. Это будут граждане России, которые проживают в нашей стране, а также в Латвии, Литве и Эстонии. Выплата полагается инвалидам и участникам ВОВ из числа лиц, которые входят в соответствующий список согласно федеральному законодательству», — говорится в сообщении ПФР.

В перечень вошли непосредственные участники военных действий, работавшие на передовой журналисты, а также участники спецопераций по ликвидации националистического подполья на западных рубежах СССР в 1944–1951 годах.

Отмечается, что первые начисления выплат пройдут уже в апреле 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пенсионный фонд начнет уведомлять россиян старше 45 лет о размере пенсии.

Тема:
День Победы
3 дек
Порталы «Бессмертный полк» и «Сад памяти» удостоены «Премии Рунета»
3 дек
Тест: Знаете ли вы историю Великой Отечественной войны лучше школьника?
1 сент
Финалисты конкурса «Лидеры России» установили на Эльбрусе «Знамя Победы»
16 июл
Шествие «Бессмертного полка» снова перенесено с 26 июля
24 июн
Прямая трансляция праздничного салюта из Петербурга в честь 75-летия Победы
24 июн
Владимир Путин вручил государственные премии за 2019 год
24 июн
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
24 июн
75 лет славы: Как прошел Парад Победы в 1945?
23 июн
ВЦИОМ: 95 процентов россиян считают победу в ВОВ главным событием ХХ века
23 июн
Статья Путина в американском издании вызвала бурную дискуссию на Западе

Читайте также

-2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.88
0.22 90.79
0.11
ТОП-5 знаков зодиака, представительницы которых выйдут замуж в 2021 году

Последние новости

10:09
Высокие требования: рассекречены райдеры Шнурова и Пугачевой
9:56
Как восстановить режим сна после новогодних праздников? — советы сомнолога
9:44
ТОП-5 знаков зодиака, представительницы которых выйдут замуж в 2021 году
9:26
Украинские медики разоблачили ложь властей о вакцине «Спутник V»
9:11
Рожков из «Уральских пельменей» устроился работать на каток из-за пандемии
8:58
Запачканная глиной певица Максим в эротичном боди снялась в новом видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака
Как разбогатеть в 2021 году с помощью магического ритуала? — совет ясновидящей
Моргенштерн и Александр Васильев сделали ДНК-тест на отцовство
Порошенко объявил себя организатором провального задержания россиян в Белоруссии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Адвокат Алибасова боится за его жизнь
Новогоднее признание: Порошенко подставил россиян в Минске
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака