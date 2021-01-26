Каким категориям пенсионеров положена разовая выплата в десять тысяч рублей?

Василий Заика
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По словам специалистов ПФР, пособие будет выплачиваться отдельно от назначенной пенсии.

Каким категориям пенсионеров положена разовая выплата в десять тысяч рублей?

Фото: Depositphotos / mizar_219842

Тема:
День Победы

Сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР) рассказали, каким категориям пенсионеров положена разовая выплата в десять тысяч рублей. Специалисты отметили, что единовременное пособие будет зачислено ветеранам отдельно от ежемесячных дотаций. Оно будет приурочено ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

«Получить по десять тысяч рублей смогут ветераны Великой Отечественной войны. Это будут граждане России, которые проживают в нашей стране, а также в Латвии, Литве и Эстонии. Выплата полагается инвалидам и участникам ВОВ из числа лиц, которые входят в соответствующий список согласно федеральному законодательству», — говорится в сообщении ПФР.

В перечень вошли непосредственные участники военных действий, работавшие на передовой журналисты, а также участники спецопераций по ликвидации националистического подполья на западных рубежах СССР в 1944–1951 годах.

Отмечается, что первые начисления выплат пройдут уже в апреле 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пенсионный фонд начнет уведомлять россиян старше 45 лет о размере пенсии.

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