Назван безобидный симптом, который может быть предвестником рака

Немецкий дерматолог и автор книг Яэль Адлер назвала безобидный симптом, который может оказаться предвестником рака. Доктор призвала внимательнее относиться к изменениям на коже, так как они могут говорить о нарушениях работы внутренних органов и наличии серьезных заболеваний, в том числе онкологических.

По мнению врача, ни один орган не сигнализирует о проблемах со здоровьем так явно, как кожа. Поэтому появление прыщей, покраснений, раздражений и прочее — повод к незамедлительному приему у дерматолога или терапевта. Особенно тревожным сигналом Адлер назвала зуд, который многими не воспринимается даже как симптом.

«Это предупреждающий симптом, который может указывать на нарушения обмена веществ, такие как диабет, а также рак», — заметила эксперт в интервью изданию FOCUS.

Адлер также добавила, что высыпания и акне появляются вследствие сбоев в работе внутренних органов, а экзема может указывать на дисфункцию желудка или кишечника.

Ранее 5-tv.ru писал, как защитить кожу от эффекта «маскне» — последствия постоянного ношения защитной маски на лице, а также как излечиться после выпадения волос, вызванного коронавирусом.