Филипп Киркоров похвастался двухэтажным особняком в Майами — видео

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Рита Цветкова
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В разделе сторис в Instagram поп-король российской эстрады продемонстрировал шикарный дом, убранству которого многие позавидовали.

Фото, видео: Instagram @fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров отправился с детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристином на новогодние каникулы в США. По прибытии он показал свой двухэтажный особняк с бассейном, роскошным садом, личным кинотеатром и автопарком. Видео шикарного дома он опубликовал в Instagram-сторис.

«Начинаем кайфовать. Здравствуй, отдых, здравствуй, дом!» — радостно сказал артист в одном из роликов.

Киркоров также продемонстрировал лестницу с коваными перилами, спальню своих наследников и семейные портреты, украшающие королевский интерьер.

Новый год народный артист отпраздновал в не менее шикарных апартаментах в России. Всю ночь он рассказывал и показывал подписчикам в Instagram, как провожает 2020-й и встречает 2021-й в кругу знаменитых друзей.

В гости к Киркорову пришли рэпер Тимати с мамой Симоной Юнусовой, а также экс-подругой Аленой Шишковой и их дочерью Алисой. Приглашены были певцы Григорий Лепс, Егор Крид и Джиган с супругой-моделью Оксаной Самойловой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Филипп Киркоров прокомментировал слухи об увольнении 80-летней домработницы Людмилы Дородновой, которая в свое время работала у Клавдии Шульженко, помогала по хозяйству Тамаре Миансаровой, Ларисе Мондрус и Алле Пугачевой.

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