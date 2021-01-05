Пропавший муж актрисы из «Ворониных» Лачиной внезапно ответил на звонок — видео

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 7 770

Актер Олег Будрин перестал выходить на связь с родными 1 января.

Фото, видео: Instagram @lachinairina_official; 5-tv.ru

Актер Олег Будрин, об исчезновении которого заявила в полицию его жена-актриса Ирина Лачина, жив и вышел на связь. Корреспондент МИЦ «Известия» сумел дозвониться до «пропавшего» актера, но тот отказался давать комментарии на эту тему.

«Олег Рудольфович?»

«Да», — ответил Будрин.

«Здравствуйте, подскажите, вас сейчас разыскивают до сих пор, ваша жена. Мы с телевидения звоним, новость о том, что вы бесследно исчезли…» — попытался узнать что-то журналист.

Однако Будрин говорить не захотел и бросил трубку.

Чуть больше удалось узнать у охранника дома, где живет актерская чета актера и звезды «Ворониных». Оказалось, что пропавший Будрин является председателем ТСЖ этого дома. В последнее время его не видели, но после Нового года он заходил на пункт охраны. Беспокоился о безопасности жильцов.

«Он у нас здесь председатель ТСЖ, — пояснил мужчина. — До Нового года был. И после Нового года! Был тут. Он еще принес соли, чтобы я вот тут сыпал, чтобы скользко не было».

Охранник уточнил, что не отслеживает, когда артисты возвращаются домой.

«Я его видел после Нового года точно. А какое это было число — 1, 2, 3… Бог его знает, — сказал он. — Состояние нормальное».

О пропаже мужа сообщали актриса Ирина Лачина. По ее словам, вечером 1 января тот якобы отправился в гости к сестре, но так до нее и не доехал. На связь с родными он все эти дни не выходил.

Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенс увидела по поводу пропажи мужа актрисы из «Ворониных».

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