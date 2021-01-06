Пьяный петербуржец насмерть сбил собственную пожилую мать

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Оксана Тарасова
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Авария произошла поздней ночью на подъезде к деревне Янково в Лужском районе Ленинградской области.

Пьяный петербуржец насмерть сбил собственную пожилую мать

Фото: Depositphotos

В ДТП на подъезде к деревне Янково, что в Лужском районе Ленинградской области погибла пенсионерка. За рулем автомобиля, сбившего пожилую женщину, оказался ее сын.

Как стало известно 5-tv.ru, 34-летний безработный водитель из Петербурга находился в состоянии алкогольного опьянения, впрочем, как и его родительница. Около двух часов ночи выпившая пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте — сын, управлявший ее же автомобилем KIA Rio, не заметил женщину.

68-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм. В отношении наехавшего на нее сына составлен административный протокол за вождение в нетрезвом виде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ДТП в центре Санкт-Петербурга: карета скорой помощи перевернулась после столкновения с Volkswagen.

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