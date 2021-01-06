«Звездная жизнь обеспечена»: астролог предсказала судьбу внучке Валерии —...

Рождение первой внучки певицы Валерии произвело фурор в соцсетях. Дочь Арсения Шульгина и его жены Лианы появилась на свет в первый день Нового года. Девочку назвали необычным именем Селин — это сочетание имен ее родителей. Многим интересно, что же ждет самую юную представительницу звездного семейства.

Таролог рассказывала, что сулят карты для Селин, а сейчас звездным предсказанием для малышки поделилась астролог Алена Никольская.

Удачное имя

Никольская считает, что девочке повезло с необычным именем Селин.

«Слово „Селин“ созвучно со словом „Селена“. Селена в астрологии — это белая Луна. Та самая Луна, которая вкачает в нас самые высокие, яркие и позитивные эманации и энергетику, — пояснила астролог. — Я уверена, что это имя поможет девочке справиться с любыми сложностями на ее пути».

Хотя девочка по знаку зодиака Козерог — это знак земли, но в ней много огненных характеристик, что свойственно другим представителям астрологического круга.

«У нее Луна и Венера находятся в огненных знаках. Луна — во Льве, а Венера — в Стрельце. Ей захочется заявлять о себе довольно громко».

Нумерологическая загадка

Селин повезло и с точки зрения нумерологии. В ее индексе рождения целых три единицы — 01.01.2021 года.

«Для нее будет важно быть лидером, принимать активное участие в жизни общества заявлять о себе максимально громко», — рассказала Алена.

Пока девочка не выросла, это будет проявляться в виде громкого плача, малышку точно не оставят без внимания.

Помимо этого, в ее нумерологическом индексе две двойки — 2021.

«Это значит, что ее жизненное предназначение — находить возможность разрабатывать нового образа отношения в паре. Дуальные отношения», — поведала Никольская.

Сильная духом семья

Отец Селин — Арсений Шульгин — по знаку зодиака Скорпион. Причем у него в Скорпионе и Солнце, и Венера. А вот Луна — в Раке.

«Значит, что это точно тот папа, которым можно гордиться. Он будет принимать участие в воспитании малышки, она будет для него очень важна», — пояснила астролог.

Мама Лиана — Козерог, у которой находятся в Козероге сразу несколько планет. Это может сделать мать и дочь очень близкими, либо же помешать им построить нормальные отношения.

«Со временем они будут дополнять друг друга. А с другой стороны, им очень важно будет выработать баланс и не бороться за лидерство».

Бабушка девочки — популярная певица Валерия. Ее знак — Овен— активный, яркий и динамичный.

«Для малышки очень важно будет найти общий язык с бабушкой. Если это будет сделано, то звездная жизнь маленькой Селин обеспечена», — убеждена Никольская.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиану Шульгину с внучкой Валерии торжественно выписали из роддома.