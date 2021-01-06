«Звездная жизнь обеспечена»: астролог предсказала судьбу внучке Валерии — видео
Маленькая Селин Шульгина родилась 1 января 2021 году у младшего сына певицы Арсения и его жены Лианы.
Фото, видео: Instagram @valeriya; 5-tv.ru
Рождение первой внучки певицы Валерии произвело фурор в соцсетях. Дочь Арсения Шульгина и его жены Лианы появилась на свет в первый день Нового года. Девочку назвали необычным именем Селин — это сочетание имен ее родителей. Многим интересно, что же ждет самую юную представительницу звездного семейства.
Таролог рассказывала, что сулят карты для Селин, а сейчас звездным предсказанием для малышки поделилась астролог Алена Никольская.
Удачное имя
Никольская считает, что девочке повезло с необычным именем Селин.
«Слово „Селин“ созвучно со словом „Селена“. Селена в астрологии — это белая Луна. Та самая Луна, которая вкачает в нас самые высокие, яркие и позитивные эманации и энергетику, — пояснила астролог. — Я уверена, что это имя поможет девочке справиться с любыми сложностями на ее пути».
Хотя девочка по знаку зодиака Козерог — это знак земли, но в ней много огненных характеристик, что свойственно другим представителям астрологического круга.
«У нее Луна и Венера находятся в огненных знаках. Луна — во Льве, а Венера — в Стрельце. Ей захочется заявлять о себе довольно громко».
Нумерологическая загадка
Селин повезло и с точки зрения нумерологии. В ее индексе рождения целых три единицы — 01.01.2021 года.
«Для нее будет важно быть лидером, принимать активное участие в жизни общества заявлять о себе максимально громко», — рассказала Алена.
Пока девочка не выросла, это будет проявляться в виде громкого плача, малышку точно не оставят без внимания.
Помимо этого, в ее нумерологическом индексе две двойки — 2021.
«Это значит, что ее жизненное предназначение — находить возможность разрабатывать нового образа отношения в паре. Дуальные отношения», — поведала Никольская.
Сильная духом семья
Отец Селин — Арсений Шульгин — по знаку зодиака Скорпион. Причем у него в Скорпионе и Солнце, и Венера. А вот Луна — в Раке.
«Значит, что это точно тот папа, которым можно гордиться. Он будет принимать участие в воспитании малышки, она будет для него очень важна», — пояснила астролог.
Мама Лиана — Козерог, у которой находятся в Козероге сразу несколько планет. Это может сделать мать и дочь очень близкими, либо же помешать им построить нормальные отношения.
«Со временем они будут дополнять друг друга. А с другой стороны, им очень важно будет выработать баланс и не бороться за лидерство».
Бабушка девочки — популярная певица Валерия. Ее знак — Овен— активный, яркий и динамичный.
«Для малышки очень важно будет найти общий язык с бабушкой. Если это будет сделано, то звездная жизнь маленькой Селин обеспечена», — убеждена Никольская.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лиану Шульгину с внучкой Валерии торжественно выписали из роддома.
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