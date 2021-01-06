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«Поврежден лицевой нерв»: фанаты обеспокоены здоровьем Павла Прилучного

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Анастасия Шадская
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Беспокойство подписчиков вызвал внешний вид звезды «Мажора» на фото с Любовью Аксеновой.

Фото, видео: Instagram @bugevuge; Instagram @im_lyubovaksenova

После недавнего избиения у актера Павла Прилучного поврежден лицевой нерв, пишет сайт KP.RU. На фото с актрисой Любовью Аксеновой в Instagram — поклонники с трудом узнали своего любимца после травм и перенесенной операции.

«Вот это Прилучный изменился»;

«Я вообще его на фото не узнала, глаза будто не его»;

«А я подумала, что это парень Бузовой»;

«Уже вряд ли восстановится, как раньше уже не будет», — поразились подписчики актрисы.

Instagram @im_lyubovaksenova

Как пишет издание, проблемы со здоровьем артиста подтвердили друзья звезды «Мажора». Асимметрия появилась после драки в Калининграде, где Прилучный получил серьезные травмы лица. Пластика якобы спасла положение лишь частично — избавила от шрамов и самых главных последствий избиения.

«Операция не помогла, задет лицевой нерв, поэтому Паша внешне сильно изменился. Врачи говорят, что ему необходимо лечение, физиотерапия, — сообщили изданию его знакомые. — Но он после развода пустился во все тяжкие: вино, женщины».

Друзья и фанаты опасаются, что изменившаяся внешность помешает не только жизни актера, но и его карьере. Весной должны стартовать съемки нового сезона «Мажора». 

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-супруга Прилучного, Агата Муцениеце, решилась откровенно рассказать о его изменах.

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