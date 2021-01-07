Демонстранты ворвались в здание Конгресса США и устроили драки с полицией.

Трамп записал видеобращение к сторонникам и призвал разойтись по домам

Фото: REUTERS/Jim Bourg

Действующий президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Вашингтоне записал видеообращение к своим сторонникам.

«Я знаю вашу боль и обиду. Наши выборы украли. Все это знают, особенно другая сторона. Но вы все должны разойтись по домам сейчас. У нас должен быть мир, нужно соблюдать закон, уважать закон и его представителей. Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал», — подчеркнул американский лидер.

 

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