Стоит ли ждать «майдана» в Америке? — объясняет политолог
По словам Александра Асафова, штурм и захват Капитолия протестующими — еще одно яркое пятно в политической жизни США.
Фото, видео: REUTERS/Stephanie Keith; Instagram @alex_asafov; 5-tv.ru
Политолог Александр Асафов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал штурм и захват протестующими в Вашингтоне здания Капитолия. Эксперт отметил, что в 2020 году политическая ситуация в мире отучила многих делать прогнозы. Несмотря на это, в Новом году развитее событий происходит намного понятнее, чем кажется.
«Америка в прошедшем году видела и Black Lives Matter (черная жизнь имеет значение — в переводе с английского языка — Прим.ред.), фактически восстание в 200 городах, и ряд других событий, а также ситуацию, дискредитировавшую полностью избирательную систему. Сейчас ситуация ясная. Судя по тому, что Майкл Пенс убежал практически из здания и не вышел к протестующим, судя по характеру заявления Трампа, ситуация в принципе решена», — сказал политолог.
Александр Асафов склонен считать, что политическая система в Соединенных Штатах весьма устойчивая и последние события являются очередным пятном в жизни страны. Эксперт полагает, что череда последствий все же будет, но не тех, которых ждет разгоряченная группа сторонников пока еще действующего президента США Дональда Трампа.
«Возможно, будет попытка привлечь Трампа к импичменту. Возможно, будут правовые последствия для задержанных протестующих. Но, изменения ситуации по выборам не будет. Возможны различные ситуативные проявления в виде протестов в отдельных штатах, но Америка недавно прошла через это, знает, как с этим работать», — подчеркнул Александр Асафов.
Политолог пояснил, что американское общество было уже расколото достаточно давно. Кажущаяся разрозненность элиты представляет собой единое целое, но с рядом внешних декораций в виде противостояния республиканцев и демократов. Такая политическая система достаточно стабильна.
«Она выдержала серьезный удар в 2020 году. Пришлось принести в жертву даже такую „священную корову“ как абсолютная легитимность выборов. Но, тем не менее, ее устойчивость гораздо выше, чем мы предполагаем. Поэтому с внешней стороны события происходят, и будут происходить. Возможно, теперь демократы закрепятся на длительный срок. Саму систему фатально это не расшатало и каких-то последствий, которые сравнивают то 1917 годом, то с „майданом“ 2014-го для Америки не будет. В целом на саму конфигурацию это не повлияет», — заключил Александр Асафов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что политолог отказался считать мятежом захват Капитолия в Вашингтоне.
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