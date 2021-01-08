На Новый год многие с удовольствием едят много тяжелой и жирной пищи, позволяют себе выпить лишнего. Нередко после этого они страдают от болей в животе, заглушая их таблетками. Но такое поведение порой приводит к тому, что они упускают развитие серьезных заболеваний.

Доктор медицинских наук, главный гастроэнтеролог Северо-западного федерального округа, руководитель кафедры гастроэнтерологии и гепотологии СПбГУ Андрей Барановский рассказал 5-tv.ru, какие боли в животе могут говорить о серьезных проблемах в организме.

Внезапная боль

Один из наиболее распространенных случаев — сильные и резко появляющиеся боли. Во время новогодних каникул они часто наблюдаются после долгих застолий. Но не всегда в этом виновата еда.

«Они могут говорить о таких проблемах, как проблемы желчевыделительной системы, панкреатит, холецистит», — предупредил доктор Барановский.

Для них характерны не только нарастающая боль в верху живота, в правом подреберье или верхней части живота, но и горечь во рту, тошнота, рвота с желчью. И это очень опасные симптомы.

«Такие боли, как правило, не исчезают самостоятельно даже после приема общепринятых средств и спазмолитиков, к чему наши больные очень привыкли. Конечно, это требует вызова скорой помощи и оказания неотложной помощи. Потому что очень нередко эти состояния требуют дальнейшего пропадания хирурги ких методов лечения, в том числе операций», — заявил врач.

Хронические заболевания

У людей, страдающих хроническими заболеваниями, боли в животе бывают регулярно. Так что они к ним привыкают и почти не обращают на это внимание. А ведь это опасно. Нужно следить за собой — не было ли новых факторов, которые провоцируют ухудшение ситуации и рецидив болезни.

«Например, алкогольные и пищевые перегрузки, психо-эмоциональные перегрузки и стрессовые ситуации. Особенно в ковидное время, когда психо-эмоциональное состояние людей достаточно сложное, переживаний много», — уточнил Барановский.

Ночные боли

Но наиболее опасными болями в животе врач назвал те, что случаются на голодный желудок и по ночам. Например, когда человек просыпается от голода и боли, а притупить неприятные ощущения помогает только еда, вода или лекарства.

«Чаще всего это говорит об обострении язвенной болезни, тяжелых вариантах гастрита с эрозиями. Эти ситуации тоже требуют помощи, особенно если усугубляются такими симптомами, как рвота, особенно с элементами черных вкраплений. Это говорит о возможном кровотечении желудочном», — предупредил Барановский.

В сочетании с жидким стулом или черным калом речь может идти уже о желудочно-кишечном кровотечении.

«При язвенной болезни, заболеваниях двенадцатиперстной кишки требуют хирургического лечения, и промедление опасно для жизни», — заявил медик.

Ошибки самолечения

В России многие привыкли заглушать боль таблетками, отмахиваться от ряда симптомов и «терпеть». Но делать так врачи не советуют. В таких случаях риск для жизни пациента возрастает, как и вероятность появления серьезных осложнений.

«Самодиагностика — самая плохая вещь. Когда больные начинают вместо врача анализировать свою ситуацию. Ни к чему хорошему это не приведет. Лучше лишний раз вызвать скорую помощь, нежели ожидать утихания боли или успокоения себя, что за этим ничего серьезного не стоит», — посоветовал Андрей Барановский.

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