Сыну Валерии плеснули в лицо виски на концерте Моргенштерна — видео

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Рита Цветкова
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После рождения дочери сын Арсений Шульгин отправился с тестем на отдых в Сочи.

Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин показал видео с концерта Моргенштерна в одном из казино Сочи. Во время выступления молодому человеку плеснули виски в лицо, чему он был удивлен, так как приобрел билеты на лучшие места. Тем не менее выступлением рэпера Шульгин остался очень доволен.

«Когда за твои деньги в партере тебе в лицо хлещут вискарем — это божественно», — написал Арсений в Instagram-сторис и показал облитое лицо.

После того, как жена Лиана подарила ему дочку, Шульгин решил отправиться отдыхать. На горнолыжном курорте «Роза Хутор» он обедал на террасе ресторана с шикарным видом и катался на лыжах. 

Instagram @arseniy_shulgin

Поначалу подписчики молодого бизнесмена решили, что Арсений, вместо того, чтобы взять на отдых супругу, отправился туда с другом. Многие пользователи раскритиковали новоиспеченного папу за это решение и напомнили, что его жена сейчас нуждается в помощи, пишет «Экспресс газета». Однако сама Лиана встала на защиту любимого.

Оказалось, что вместе с Шульгиным в Сочи развлекается его тесть. Фанаты заметили, что отец Лианы выглядит очень моложаво и напоминает скорее приятеля, чем старшего родственника.

Ранее 5-tv.ru писал, что Арсений и Лиана Шульгины впервые стали родителями 1 января 2021 года. Девочку назвали Селин, сложив имена родителей. Невестка Валерии заявила, что хочет второго ребенка сразу после появления на свет малышки.

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