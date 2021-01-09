Сын певицы Валерии Арсений Шульгин показал видео с концерта Моргенштерна в одном из казино Сочи. Во время выступления молодому человеку плеснули виски в лицо, чему он был удивлен, так как приобрел билеты на лучшие места. Тем не менее выступлением рэпера Шульгин остался очень доволен.

«Когда за твои деньги в партере тебе в лицо хлещут вискарем — это божественно», — написал Арсений в Instagram-сторис и показал облитое лицо.

После того, как жена Лиана подарила ему дочку, Шульгин решил отправиться отдыхать. На горнолыжном курорте «Роза Хутор» он обедал на террасе ресторана с шикарным видом и катался на лыжах.

Instagram @arseniy_shulgin

Поначалу подписчики молодого бизнесмена решили, что Арсений, вместо того, чтобы взять на отдых супругу, отправился туда с другом. Многие пользователи раскритиковали новоиспеченного папу за это решение и напомнили, что его жена сейчас нуждается в помощи, пишет «Экспресс газета». Однако сама Лиана встала на защиту любимого.

Оказалось, что вместе с Шульгиным в Сочи развлекается его тесть. Фанаты заметили, что отец Лианы выглядит очень моложаво и напоминает скорее приятеля, чем старшего родственника.

Ранее 5-tv.ru писал, что Арсений и Лиана Шульгины впервые стали родителями 1 января 2021 года. Девочку назвали Селин, сложив имена родителей. Невестка Валерии заявила, что хочет второго ребенка сразу после появления на свет малышки.