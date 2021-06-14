Они обречены? ТОП-5 пар знаков зодиака, которые расстанутся в 2021 году

Новый год часто приносит что-то неожиданное. И не всегда приятное. Астрологи полагают, что сразу пяти вариантам пар разных знаков зодиака предстоит расставание. По крайней мере, сохранить отношения им будет очень непросто.

Овны + Раки

Отношения в паре Овна и Рака и так складывались непросто, несмотря на нацеленность Раков на семейную жизнь и уют. В 2021 году они начнут все больше отдаляться друг от друга, причем по вине Овнов. Им станет скучно со спокойным, надежным партнером. А Раков начнет раздражать стремление возлюбленных быть на виду, в компании других людей. Придирки, взаимные претензии и частые ссоры — тут уж или расставаться, или терпеть. А вот последнее обе стороны вряд ли смогут.

Близнецы + Водолеи

Общительным Близнецам нравится быть в гуще событий, а спокойным, уравновешенным Водолеям — жить тихой жизнью. В итоге неизбежно непонимание, когда Водолеи найдут утешение в работе. А вот от Близнецов можно ждать худшего — похода налево и интрижки. Скорее всего, сохранить отношения такой паре не удастся.

Львы + Стрельцы

Львы — короли зодиакального круга, а Стрельцы склонны к эксцентричности. Плюс противостояние их планет-покровителей (Солнца и Юпитера) обязательно приведет к конфликтам. Победителей в их спорах не будет — только грусть и разрыв. Возможен и перерыв в отношениях. Маловероятно, что после такого они снова смогут восстановить союз и двигаться дальше по жизни вместе.

Девы + Козероги

С самого начала 2021 года пара Девы и Козерога начнет ссориться. В итоге конфликты будут нарастать, каждый будет считать виноватым другого. Нежелание пойти на компромисс и просто поговорить приведет к дальнейшему охлаждению. Причем расставание, скорее всего, произойдет из-за полной ерунды. Но поймут они это еще нескоро.

Скорпионы + Рыбы

В паре из упрямого Скорпиона и очаровательных Рыб первых давно раздражала показательная беспомощность вторых. Рыбам будет хотеться идеала, а недостатков у Скорпионов хватает. А Скорпионам — ощущения надежного плеча рядом. Вероятно, возлюбленные все чаще будут ссориться, что в итоге приведет к бурному расставанию.

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